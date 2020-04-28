الكاف يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لـ الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يستعد لصرف مليون و750 ألف دولار لكل الفرق التى وصلت إلى الدور نصف نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا .





ويحصل الأهلي والزمالك 875 ألف دولار لكل منهما بعد التأهل الي دور نصف النهائي بجانب فريقي الرجاء والوداد المغربي .





وحسب مصادر موقع le 360 المغربي فإن اتحاد الكرة الافريقي متمسك بإستكمال البطولة الحالية في اواخر شهر يونيو المقبل حال تحسنت الاوضاع الصحية للبلاد او سيتم تأجيلها الي اواخر شهر يوليو .





وكان من المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الوداد المغربي كما يواجه الزمالك منافسه الرجاء في ذهاب دور نصف نهائي البطولة في الاسبوع الاول من شهر مايو المقبل قبل إعلان البلدين توقف الانشطة الرياضية والمسابقات المحلية علي خلفية انتشار فيروس كورونا





جدير بالذكر ان الفائز ببطولة دورى ابطال افريقيا يحصل علي 2.5 مليون دولار والوصيف يحصل علي 1.25 مليون دولار حسب لوائح الاتحاد الافريقي .