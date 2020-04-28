ضحك على الدقون.. خالد الغندور يسخر من علي معلول بعد واقعة الثعبان "فيديو"

وكان معلول صرح مازحًا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بعدما طلب منه رامز جلال مقدم البرنامج الحصول على توقيعه للزمالك، أو تهديده بالثعبان: "لا هات الثعبان أفضل".





وقال الغندور عبر برنامجه "زمالكاوي" على قناة الزمالك: "بعد هذا التصريح، شاهدت جماهير النادي الأهلي تتداول صورًا لعلي معلول وكأنه نجم كبير".





وأضاف: "علي معلول يفضل الموت بلدغة الثعبان، ويترك أسرته، وزوجته، وأبناءه، بدلًا من التوقيع للزمالك، شيء يدعو للضحك".





وأوضح أن " الزمالك لن يعرض على علي معلول ضمه، كما قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك من قبل (أستقدم ظهير أيسر للفريق بـ 25 مليون؟)، رغم أنه لاعب جيد بلا شك".





وتابع: "كان من الممكن أن يسأله مقدم البرنامج عن نادي الصفاقسي، الذي تربى فيه بدلًا من الزمالك، لأنه مش مولود في الأهلي".



