AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ضحك على الدقون.. خالد الغندور يسخر من علي معلول بعد واقعة الثعبان "فيديو"

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:19 م
معلول
معلول
Advertisements
إسراء أشرف
سخر الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، من التونسي علي معلول، ظهير أيسر فريق الأهلي، بعدما فضّل الأخير أن يموت بلدغة الثعبان، بدلًا من التوقيع للزمالك. 

وكان معلول صرح مازحًا في برنامج "رامز مجنون رسمي"، بعدما طلب منه رامز جلال مقدم البرنامج الحصول على توقيعه للزمالك، أو تهديده بالثعبان: "لا هات الثعبان أفضل". 

وقال الغندور عبر برنامجه "زمالكاوي" على قناة الزمالك: "بعد هذا التصريح، شاهدت جماهير النادي الأهلي تتداول صورًا لعلي معلول وكأنه نجم كبير". 

وأضاف: "علي معلول يفضل الموت بلدغة الثعبان، ويترك أسرته، وزوجته، وأبناءه، بدلًا من التوقيع للزمالك، شيء يدعو للضحك". 

وأوضح أن "الزمالك لن يعرض على علي معلول ضمه، كما قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك من قبل (أستقدم ظهير أيسر للفريق بـ 25 مليون؟)، رغم أنه لاعب جيد بلا شك".

وتابع: "كان من الممكن أن يسأله مقدم البرنامج عن نادي الصفاقسي، الذي تربى فيه بدلًا من الزمالك، لأنه مش مولود في الأهلي".

وأتم خالد الغندور قائلًا: "ما فعله علي معلول ضحك على الدقون". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الزمالك المعار يعود للنادي بفرمان من مرتضي منصور

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: مذيع قناة النادي الأهلي زمالكاوى 100%

رامز جلال لـ علي معلول: هتمضي للزمالك ولا أجيب الثعبان.. والأخير: لأ هاتهولي

بعد جملته الشهيرة عن الثعبان والزمالك في برنامج رامز.. هاشتاج علي معلول يتصدر تويتر

مرتضى منصور يقطع علاقته بقناة الزمالك

بعد واقعة الثعبان والزمالك.. عيد عبد الملك يرد على معلول

ترشيحاتنا

في ذكرى نور الشريف.. رحل دون أن يعرف طبيعة مرضه

إيقاف رامز مجنون رسمي.. الأعلى للإعلام يحقق ومرتضى منصور يلجأ للقضاء وتحرك عاجل من البرلمان

وزارة التموين: إمكانية تبديل النقاط بزجاجات الكولونيا والمطهرات

خبير اقتصادي: 70% من البالغين في مصر ميعرفوش طريق البنك

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٢٨-٤-٢٠٢٠

فوائد البلح واللبن على الإفطار.. شاهد أستاذة تغذية علاجية توضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مريض يعتدي بالضرب على ممرض مسن بسبب علبة عصير.. وهكذا عوقب

ليه عملتي كده؟!.. انتقادات لـ حلا شيحة بسبب عمليات التجميل.. صور

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين