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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقائق جديدة في أزمة النقاز أمام الفيفا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:24 م
مرتضى منصور - النقاز
مرتضى منصور - النقاز
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منتصر الرفاعى
كشف مسؤولو نادى الزمالك بالمستندات الدامغة حصول حمدى التونسى حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الهارب على ٩٠٠ الف دولار أى ما يوازى ١٤ مليون جنيه مصرى قبل هروبه من الفريق الأبيض ديسمبر الماضى.

وأرسل مجلس الزمالك مذكرة رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية للرد على حكم لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولى لكرة القدم والذى صدر مؤخرا لصالح اللاعب بعد ان قدم النقاز وفقا للمذكرة معلومات غير صحيحة ضد الزمالك والبالغ مليون و٢٥٠ ألف دولار.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فى تصريحات خاصة أن المذكره الرسمية التى سيتم تقديمها الى المحكمة الرياضية الدولية مدعمى بجميع الوثائق و المستندات التى لا تقبل الشك و تكشف بوضوح عدم صحة المعلومات التى قدمها اللاعب ومحاميه للفيفا.

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك تلاعب فى الأوراق التى قدمها النقاز للفيفا ونحن لن نترك حق الزمالك و سوف تكشف المذكرة الجديدة التى سيتم تسليمها للمحكمة الرياضية عن الحقيقه كاملة بعكس ما روج له اللاعب الذى هرب برغم حصوله على كافة المستحقات المالية و قد تسلمها بالفعل عن طريق تحويلات بنكية على حسابه الخاص قبل هروبهه .
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