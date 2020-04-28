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وقوعه في المقلب.. حسن عسيري يلعن رامز جلال.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:45 م
رامز جلال وحسن عسيري
رامز جلال وحسن عسيري
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عادل نصار
وقع الفنان الخليجي حسين عسيري، ضحية ملقب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء.


ووجه عسيري، سيلا من الانتقادات ضد جلال، بعد أن استطاع التخلص من قيوده على كرسي الاعتراف، قائلا :"الله يلعنك، وأسألك بالله خليني أمشي"، موجها سؤالا لرامز، قائلا :"وحياة أمك هل لسه في شيء تاني، وتعرف والدتك ليه توفت لأنها كرهتك". 


كان قد تفاجأ الضحية عندما شاهد رامز جلال وهو يخرج من الصورة بعد تمزيقها قائلا «الله يلعن ابليسك يا ملعون، وانت تصرفاتك أوفر»، مضيفا : «والله أنا تعبان وانت شخص مزعج فعلا، وبلاش شعري لأن عندي تصوير».


قدم رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بأنه الكوميديان الاول في الخليج، يحب الهزار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.


وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.


ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.


وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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