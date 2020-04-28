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توك شو

خبيرة طاقة: 18 مليون شخص سيصابون بالزهايمر في 2050.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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عادل نصار
كشفت الدكتورة منال متولي خبيرة الطاقة، عن أسباب إصابة كبار السن بأمراض الشيخوخة المزمنة وأعراض الإصابة بهذا المرض الخطير.


وقالت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن كثيرا من مصابي الشيخوخة يعرفون متأخرًا إصابتهم بهذا المرض، كما أن أعراضه تتكون في سن العشرين عامًا، لافتة إلى أنه في عام 2050 سيصيب 18 مليون شخص حول العالم.


وأوضحت أن مرض "الزهايمر" أو الشيخوخة يعرض الشخص المصاب للموت على 7 مراحل، لكن أكثر عرضة للإصابة به هم مرضى السكر، لأنه بسبب عدم وصول الجلوكوز لخلايا المخ يؤدي لموت هذه الخلايا، لافتة إلى أن الجلوكوز يحترق مع الأكسجين في المخ، لينتج عند مد الجسم بالطاقة الكهربائية وإرسال إشارات لكل أعضاء الجسم.


وأضافت أن عدم وصول الجلوكوز للمخ، مادة "سيتال كولين" تبدأ في النقصان وهي المادة التي تمتص الجلوكوز داخل المخ، ثم تموت الخلايا الدماغية وتنكمش الرأس ويصل حجمها الثلث ثم يموت الإنسان، لافتة إلى أن أعرضا الإصابة تبدأ بنسيان الذاكرة القريبة وليست البعيدة.


وأشارت إلى أن كبار السن من أصحاب الستون عامًا يصابون بهذا المرض، وتبدأ بنسيان بعض الأشياء ثم الهذيان ثم تصرفات ليست طبيعية.


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