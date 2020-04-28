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توك شو

مواطنون ضد الغلاء: سعر كيلو البصل في الكويت يعادل 2 برميل بترول.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 08:55 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الجمعية هي بيت خبرة للدولة، لافتًا إلى أنه في عام 2008 كانت الجمعية أول من طبقت فكرة فتح منافذ لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأضاف "العسقلاني"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الدولة توسعت بعد ذلك في فتح منافذ لبيع السلع عن طريق وزارت الداخلية والدفاع والزراعة، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية في الأسواق جيدة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، وعلى سبيل المثل سعر كيلو البطاطس 3 جنيهات.

وأشار إلى أن دولة الكويت وبعض الدول الخليجية دخلت في أزمة بسبب عدم توافر السلع الغذائية مثل البصل الذي كان يباع في الكويت بقيمة 28 دولار أي ما يقارب سعر برميلين بترول.



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