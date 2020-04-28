يحرض على العنف.. سمير صبري يطالب بتقديم رامز جلال للمحاكمة الجنائية ..فيديو

تقدم المحامي سمير صبري ، ببلاغ رسمي للنائب العام، يتهم فيه الفنان رامز جلال مقدم برنامج "رامز مجنون رسمي، بعرض إسفاف وألفاظ نابية، وخدع كلها قسوة تعلم الإجرام للأطفال.





وقال "صبري" ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار مع مسئول" ، الذي يقدم الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم" ، إنه يطالب بوقف البرنامج وتقديم رامز جلال للمحاكمة الجنائية فورًا، مؤكدًا أن رامز جلال ينشر نوعًا من الإجرام والاستهتار والاستخفاف بالناس، ونحن نعلم أن الفن رسالة، وإن لم تكن هناك رسالة فلا يوجد فن.





وتساءل سمير صبري "أين الرسالة في الهزل الذي يقدمه رامز جلال؟".





ولفت إلى أن رامز اعترف أنه مجنون رسمي وما يفعله تحريض على العنف والقسوة وتقليل من كرامة الناس لتحقيق أكبر قدر من أرباح الإعلانات التي تُبث خلال الحلقات.







