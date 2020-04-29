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رياضة

رضا عبد العال يعلن السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب..فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:42 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ياسمين تيسير
كشف رضا عبد العال نجم المنتخب الوطني السابق عن سر أزمة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول مع المنتخب خلال فترة مونديال روسيا 2018 

وأكد رضا عبد العال محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten ان هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في ازمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني. 

وأضاف أن ابو ريدة فشل في حل ازمة صلاح مع المنتخب ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية في ازمة صلاح الاخيرة مع الفراعنة .

وتابع: كان لابد على أبو ريدة أن يحتوي الازمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول الي اتفاق معين يرضي الطرفين.

رضا عبد العال لعب للأهلي والزمالك، ومنتخب مصر وحقق العديد من البطولات. 
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