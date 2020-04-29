رضا عبد العال يعلن السبب الرئيسي في أزمة محمد صلاح مع المنتخب..فيديو

كشف رضا عبد العال نجم المنتخب الوطني السابق عن سر أزمة محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول مع المنتخب خلال فترة مونديال روسيا 2018





محلل فريق البريمو في تصريحات خاصه على قناة Ten ان هاني ابو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق السبب الرئيسي في ازمة محمد صلاح مع المنتخب الوطني. وأكد رضا عبد العال





وأضاف أن ابو ريدة فشل في حل ازمة صلاح مع المنتخب ولم يستطع التعامل مع الشركات الراعية في ازمة صلاح الاخيرة مع الفراعنة .





وتابع: كان لابد على أبو ريدة أن يحتوي الازمة قبل وقوعها بجلسة خاصة مع اللاعب والشركات الراعية والوصول الي اتفاق معين يرضي الطرفين.



