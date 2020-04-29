إصابة أول كلب في الولايات المتحدة بـ فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلامية، عن إصابة أول كلب في الولايات المتحدة ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث انتقلت العدوى للحيوان الأليف عن طريق العائلة التي يعيش لديها.





ووفقا لشبكة "سي ان ان" فإن العائلة التي تعيش في ولاية كارولينا الشمالية، وثبتت إصابتها بفيروس كورونا، اكتشفوا مؤخرا إصابة الكلب بالعدوى، حسبما أكدت الفحوصات.





وأوضحت أن الأسرة اكتشفت إصابة الكلب الذي كان جزءا من دراسة تجريها جامعة ديوك في محاولة للعثور على علاج ولقاح محتمل ضد فيروس كورونا، حيث يخضع جميع أفراد الأسرة للدراسة ويتم سحب العينات منهم.





ويعتقد أن "وينستون" هو أول كلب في الولايات المتحدة يصاب بفيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث ظهرت عليه أعراض مثل السعال والامتناع عن تناول الطعام.





وتمتلك العائلة المصابة بفيروس كورونا كلب آخر وقط، كانت نتائج اختباراتهم سلبية بالنسبة لفيروس كورونا، بينما لم تؤكد الدراسات وجود دليل على أن الحيوانات الأليفة تقوم بنقل عدوى كورونا للإنسان.



