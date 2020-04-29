مطاعم ومقاهي.. تعرف على القطاعات المسموح لها بتقسيط ضريبة الدخل بسبب كورونا

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ وملحقا لها، بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ على الشركات العاملة فى كل من قطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهى)، وقطاع الفنادق (المنشآت السياحية والفندقية)، وقطاع الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالى وهو حصيلة الإعلانات والتسويق).









يأتي ذلك بالإضافة إلى القطاع الصناعي (خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، وباستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية أو المنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستثناء (الشركات المرخص لها بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة لخدمات الاتصالات والإنترنت سواء ثابت أو محمول)، وقطاع الرياضة (الشركات العاملة فى القطاع الرياضى والخدمات الرياضية).











وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام ۲۰۱۹ للشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بفيروس كورونا بالقطاعات المشار إليها، على أن يتم سداد ٢٠٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالى، و٣٠٪ خلال مايو المقبل، وسداد باقى الضريبة المستحقة ٥٠ ٪ قبل نهاية يونيو ۲۰۲۰، وذلك دون تحمل أى فوائد أو غرامات تأخير.











وأوضح عبد القادر أن هذه التعليمات تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضرورة مساندة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية الأكثر تضررًا من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة، وموافقة مجلس الوزراءعلى مشروع قانون بعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا.