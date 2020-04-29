AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

MBC تتحدى.. برنامج رامز جلال فى موعده الليلة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:08 م
رامز جلال
رامز جلال
Advertisements
محمد نبيـل


تعقيبًا على البيان الصادر من نقابة الإعلاميين بشأن منع بث برنامج "رامز مجنون رسميأوضح مصدر موثوق في "مجموعة MBC"، أن هذا القرار الصادر من نقابه الاعلاميين خاص بالوسائل  الاعلاميه التي تبث من داخل جمهوريه مصر العربيه وهو لا ينطبق علي مجموعه قنوات MBC، حيث أنها مجموعة قنوات غير مصريه وتبث من دوله الامارات العربيه المتحده وفقًا للقوانين المُتبعة. 


اقرأ ايضا | أول رد من قناة MBC بعد وقف ظهور رامز جلال على التلفزيون
 

وأكد المصدر في "مجموعة MBCأن برنامج "رامز مجنون رسمي "من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، و MBC العراق، و MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب VOD، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

 

وأشار المصدر الموثوق نفسه إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز "في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة... وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

 



وختم المصدر نفسه مؤكدًا بأن حلقات البرنامج لا تُبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

 

وتجدّدMBC  احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان، مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين، في كافة الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برومو "رامز مجنون رسمي" يصل لـ 2.6 مليون مُشاهدة

mbc : حلقات برنامج رامز مجنون رسمي تذاع بعد الاتفاق مع الضيوف

هل يتوقف عرض برنامج رامز مجنون رسمي.. تفاصيل

رغم مطالبات إيقافه.. رقم غير متوقع لـ مشاهدات أول حلقتين من رامز مجنون رسمي

الضيوف أولًا .. 3 أسباب تمنع وقف عرض برنامج رامز جلال .. فيديو

mbc تكشف مصير وقف برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحكومة توافق على الإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر

نقيب الإعلاميين لـ صدى البلد: رامز جلال لن يظهر على الشاشة حتى يقنن أوضاعه

اتحاد الكرة يصدم أندية الدورى بشأن فترة الإعداد للاستئناف.. تفاصيل

حكم شرب الماء حتى نهاية أذان الفجر .. البحوث الإسلامية يجيب

بشرى سارة.. منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام تضاف للأجر الأساسي أول يوليو

وزير التعليم العالي يكشف موعد تسليم المشروعات البحثية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

وزعوا فوانيس على مصابي كورونا.. أطباء مستشفى العزل بأدوار إنسانية وطبية

وصرف تعويضات لأصحابها.. إزالة 20 منزلا مخالفا على طريق محور راكتا الجديد بالبحيرة