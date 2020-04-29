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فن

هل تقاضت ياسمين صبرى 2 مليون دولار فى حلقة برنامج رامز مجنون رسمى.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:40 م
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
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أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة ياسمين صبرى بحلقتها من برنامج "رامز مجنون رسمى" تريند "يوتيوب"، وقد خرجت عديد من الأقاويل التى تشيع أن ياسمين صبرى، أحدث عرائس الوسط الفنى، تقاضت مبلغا ماليا ضخما من أجل الظهور بالبرنامج. 

وقد خرجت الإعلامية مى العيدان فى برنامجها لتهاجم ياسمين صبرى قائلة إنها تقاضت مبلغ 2 مليون دولار من أجل الظهور فى البرنامج. 

وقد علم "صدى البلد" من مصدر مقرب فى البرنامج أن ما أشيع غير صحيح وأنها لم تتقاض هذا الأجر.

يذكر أن حلقة ياسمين صبرى أثارت حالة من الجدل الواسع عند عرضها، حيث تصدرت تريند "جوجل" و"يوتيوب". 

وقد استضاف رامز جلال حتى الآن كلا من غادة عادل وياسمين صبرى وأمينة خليل وعلى معلول وحسن عسيرى. 

وتقدم ياسمين صبرى مسلسل "فرصة تانية"، والذى يعرض فى رمضان ويشارك فى بطولته أحمد مجدى وآيتن عامر. 
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