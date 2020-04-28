بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس الأول والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.
وظهرت ياسمين صبري فى الحلقة مرتدية سلسلة تأخذ شكل النمر أو الفهد، وهو ما تداوله بعض رواد السوشيال ميديا على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، متسائلين عن سر ارتدائها الدائم لهذه السلسلة :" مبتقلعهاش ليه".
وبلغ سعر السلسلة 9,350 دولار وهي من ماركة Cartier Panther .
تعتمد ياسمين صبرى على صيحات المكياج التى تزيد من جمالها وتمنحها إطلالة فخمة وراقية، مما جعلها محط أنظار الكثير من الفتيات لاتباع طريقتها فى وضع المكياج.
و يرتكز مكياج ياسمين صبرى في بعض اطلالاتها على الآي لاينر والرموش الاصطناعية التي تبرز جمال العينين، كما تفضل طلاء الشفاه الأحمر و وبرونزي ولكنه في الأغلب تظهر بالوردي وهادئ اللون.
ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة خلال الأيام القليلة الماضية في حفل عائلي صغير بعيدا عن الصَّخب، بحضور الأقارب والأصدقاء.