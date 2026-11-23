التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل والمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية، وبحث سبل دفع معدلات العمل بها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ

حضر الاجتماع الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، واللواء عبدالله الديب سكرتير عام محافظة كفر الشيخ والدكتور محمد رأفت معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات القومية والمرافق .

الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية

وفي بداية اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ للعام المالي 2026/2027، ومعدلات تنفيذ المشروعات بمختلف المراكز والمدن والاعتمادات المالية المخصصة لها وموقف الصرف، خاصة مشروعات النقل والطرق ، وتحسين البيئة، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية والإدارة المحلية والدعم الفني والتنمية الاقتصادية المحلية والتنمية الحضرية والتنمية الريفية ، وغيرها من المشروعات الخدمية والتنموية التي تستهدف تلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستعرض محافظ كفر الشيخ عدد المشروعات البالغ عددها حوالي 141 مشروعاً وبلغت نسبة التنفيذ نحو 55% حتي الربع الثاني من العام المالي الجاري ،

مشيراً إلى العمل المستمر في متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية ، ومتابعتها ميدانياً على أرض الواقع بصورة دورية مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها، وبخاصة مشروعات الطرق والرصف بالمحافظة؛ لتحسين جودة الطرق الرئيسية والفرعية بها.

وأشارت د. منال عوض إلى أهمية المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات الخطة الاستثمارية، من خلال المتابعة الميدانية وإعداد تقارير واضحة حول معدلات التنفيذ وموقف الاعتمادات المالية، والتعرف على أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواصفات الفنية ومعايير الجودة.

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

كما ناقشت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ كفر الشيخ الموقف التنفيذي لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بالمحافظة، والجهود الجارية لتطوير المنظومة ورفع كفاءتها بمختلف المراكز والمدن، إلى جانب متابعة مشروعات البنية التحتية المخصصة لإدارة المخلفات، ومن بينها مشروعات المعالجة والتدوير والتخلص الآمن، والتي تتضمن انشاء 4 مصانع للتدوير بطاقة اجمالية حوالي 2200 طن / يوم وهي مصنع مطوبس ومصنع الحامول ومصنع دسوق ومصنع كفر الشيخ ، والتي ستساهم في تحسين مستوى النظافة العامة والحد من تراكم المخلفات والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكدت د.منال عوض أهمية استمرار المتابعة الميدانية لمنظومة النظافة، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، والتوسع في تطبيق منظومة الجمع المنزلي والفرز من المنبع، وتكثيف أعمال رفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين، كما وجهت بدفع وتيرة العمل في مشروعات منظومة المخلفات للانتهاء منها وفقاً للتوقيتات الزمنية ودخولها الخدمة في المنظومة مع دراسة طرح تشغيلها للقطاع الخاص بما يساهم في الحفاظ علي تلك الاستثمارات وبما يضمن استدامة جهود تطوير المنظومة وتحقيق تحسن ملموس في مستوى النظافة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء، استعرض اللقاء جهود محافظة كفر الشيخ في متابعة منظومة التصالح، وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين والإجراءات المتخذة لتسريع معدلات الإنجاز، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين، وتبسيط الإجراءات وتحقيق سرعة الإنجاز وفقاً للتيسيرات التى أعلنتها الوزارة خلال الفترة الماضية فى هذا الملف .

كما تم استعراض جهود المحافظة في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة من المواطنين ومتابعة إجراءات فحص الطلبات واستكمال التعاقدات، إلى جانب متابعة جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات جديدة، والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية المعنية للحفاظ على حقوق الدولة ومنع عودة التعديات مرة أخرى، كما تطرق اللقاء إلى متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في التعامل مع المتغيرات المكانية ورصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية ، حيث أكدت الدكتورة منال عوض أهمية سرعة فحص المتغيرات المكانية والتعامل معها من خلال منظومة المتابعة المكانية لإزالة أى متغيرات غير قانونية أو المبانى المخالفة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات لفرض سيادة القانون .

كما حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على متابعة جهود محافظة كفر الشيخ في تنفيذ أعمال التشجير والتجميل على امتداد مسار العائلة المقدسة المؤدي إلى كنيسة السيدة مريم العذراء الأثرية بسخا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة «100 مليون شجرة»، بالاضافة إلى دعم المحافظة بأعداد من الأشجار ضمن المرحلة الخامسة للمبادرة لزراعتها فى مداخل المدن والمراكز والطرق الرئيسية والفرعية والمدارس المختلفة بالمحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن بما يعزز زيادة المساحات الخضراء وتحسين جودة الهواء والارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

واستعرض المهندس إبراهيم مكي، حصاد مبادرة " جميلة يا بلدي " للارتقاء بالمظهر الحضاري لمحافظة كفر الشيخ والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة والبيئة فيما يخص ملف النظافة والتشجير والارتقاء بالمظهر البصري للمحافظة وتجميل الميادين العامة حيث تشارك في المبادرة التي يرعاها المحافظ الجمعيات الأهلية والكيانات الشبابة والمتطوعين والمدراس ومراكز الشباب وبعض الجهات الأخري بالمحافظة.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالنتائج الايجابية التي حققتها تلك المبادرة علي أرض الواقع ، مشيرة إلى دعم الوزارة لاي مبادرات مجتمعية تهدف الي دعم جهود الدولة في الملفات الخدمية التي تخدم المواطنين .

كما استعرض محافظ كفر الشيخ جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة في ملف المجازر الحكومية التي تم تطويرها خلال الفترة الجارية وهي 3 مجازر بنسبة 100 % في دسوق وبيلا وبلطيم بالإضافة إلي عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجزر مدينة كفر الشيخ الجاري تنفيذه ومن المقرر ان يتم الانتهاء من التنفيذي مطلع عام 2027 ، ووجهت الدكتورة منال عوض بطرح تلك المجازر علي شركات القطاع الخاص بما يساهم في تقديم خدمات جيدة للمواطنين في هذا الملف وضمان استدامة العمل بها والحفاظ علي الاستثمارات التي ضختها الوزارة في تلك المشروعات .

وأشار المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ إلى أن محافظة كفر الشيخ تتمتع بمقومات تنموية واستثمارية متنوعة، فى القطاعات الزراعية والصناعية والساحلية والبيئية، إلى جانب ما تمتلكه من فرص واعدة في عدد من المجالات الحيوية والتي تعمل المحافظة علي تعظيم الاستفادة منها ، لافتاً إلى استمرار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يساهم فى تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والمدن.