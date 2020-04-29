لليوم الثالث.. ياسمين صبري تتصدر يوتيوب بفيديو حقق 16 مليون مشاهدة

تواصل الفنانة ياسمين صبري تصدر تريند يوتيوب لليوم الثالث على التوالي بفيديو من برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي".





وحقق فيديو رد فعل قويا لـ رامز جلال وياسمين صبري 16 مليون مشاهدة.





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ياسمين_صبرى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.





وتنافس ياسمين صبري في موسم السباق الرمضاني بمسلسل " فرصة تانية" في ثاني بطولة مطلقة لها بعد مسلسل حكايتي العام الماضي.



