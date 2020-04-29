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فن

لليوم الثالث.. ياسمين صبري تتصدر يوتيوب بفيديو حقق 16 مليون مشاهدة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:24 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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شروق ابراهيم
تواصل الفنانة ياسمين صبري تصدر تريند يوتيوب لليوم الثالث على التوالي بفيديو من برنامج المقالب " رامز مجنون رسمي". 

وحقق فيديو رد فعل قويا لـ رامز جلال وياسمين صبري  16 مليون مشاهدة.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ياسمين_صبرى ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

وتنافس ياسمين صبري في موسم السباق الرمضاني بمسلسل " فرصة تانية" في ثاني بطولة مطلقة لها بعد مسلسل حكايتي العام الماضي. 

تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.
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