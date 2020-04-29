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السبب رامز جلال .. مرتضى منصور يكشف عن أزمة بين الأهلي وسيد عبد الحفيظ .. فيديو

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:31 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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إبراهيم القادري
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إن  رامز جلال تسبب في أزمة بين سيد عبد الحفيظ والنادى الأهلي.

وأضاف رئيس نادى الزمالك خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن النادى الأهلى يحاول حذف حلقة سيد عبد الحفيظ مع رامز جلال واعادة الأموال التي اخذها سيد عبد الحفيظ من برنامج رامز جلال.

وأكد أنه  أصدر قرارا بخصم 500 ألف جنيه لكل لاعب ظهر مع رامز جلال، مضيفا:"أول واحد اتبلغ طارق حامد".

وفى وقت سابق، شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما عنيفا على الفنان رامز جلال مقدم برنامج رامز مجنون رسمى الذى يذاع خلال شهر رمضان الكريم عبر شاشة قناة إم بى سى مصر .

وطالب مرتضى منصور فى فيديو نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب " بإيقاف البرنامج الذى يتلاعب فيه رامز جلال بحياة الضيوف فى مشهد كارثى لبرامج المقالب.

وشدد المستشار مرتضى منصور أنه لن يسكت على أى إهانة للزمالك خلال البرنامج مطالبا المسئولين عن الإعلام بضرورة التحرك لإيقاف هذه المهزلة السخيفة على حد وصفه.
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