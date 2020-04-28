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مرأة

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:50 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

أثارت الفنانة  ياسمين صبري   والفنانة  أمينة خليل الجدل بعد حلقتهما مع رامز جلال في برنامجه المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر» الذي يقنع فيه الضحايا بأنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا بأنهم ضحية رامز جلال.

 

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بغضب أسعار إطلالة الفنانة  أمينة خليل، والفنانة ياسمين صبري   ، معلقين :" حرام والله..كل ديه فلوس.. بالدولار !!".


حيث تألقت أمينة خليل فى الحلقة بإطلالة عصرية، وارتدت جمبسوت أنيق و جذاب اتسم بنقشة الثعبان ما منحها إطلالة مواكبة لأحدث صيحات الموضة، وحمل تصميم أمينة خليل توقيع  ميس جايديد.



بلغ سعر جمبسوت أمينة خليل فى برنامج رامز مجنون رسمي ما يقرب من 900 جنيه مصرى، وأكملت أمينة خليل إطلالتها بحذاء مسطح متناسق مع إطلالتها، والحذاء من براند golden goose وتبدأ أسعار الحذاء من ٨٠٠٠ آلاف حتي ١٨٠٠٠ ألف. 


وظهرت ياسمين صبرى فى البرنامج بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود مع  تى شيرت بسيط بنفس اللون من دار الأزياء العالمية بالمان وقد بلغ سعر الـ تي شيرت  395  دولارا أمريكيا، و نسقت معهما جاكيت جينز.

وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بحقيبة يد أنيقة باللون البينك من دار الأزياء العالمية fendi ووصل سعرها إلى 3950 دولارا أمريكيا ونسقت معها حاملة يد بلغت 990 دولارا.



أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور
أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور
أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور
أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور
أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور
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