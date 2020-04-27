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بملابس عصرية.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها برفقة زوجها

الإثنين 27/أبريل/2020 - 07:50 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها برفقة زوجها الإعلامي رامى رضوان.

تألقت دنيا سمير غانم فى الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطال جينز اتسم بصيحة البوي فريند و نسقت معه سويت شيرت باللون الأحمر تميز بالبساطة و عدم المبالغة مما منحها إطلالة عصرية و جذابة.

وانتعلت دنيا سمير غانم فى الصورة حذاء مسطح باللون الأبيض، وقد تميزت إطلالة دنيا سمير غانم فى احدث ظهور لها بأنها كشفت عن قوامها الرشيق.

أما من الناحي الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها القصير المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى كشقت عن جمالها.

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