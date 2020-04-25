AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 07:37 ص
شاهد اطلالات المشاهير
شاهد اطلالات المشاهير اول يوم رمضان
Advertisements
هاجر هانئ
مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك خطفت الأنظار الكثير من النجمات والمشاهير الأنظار حول إطلالاتهن وأناقتهن التى جمعت أغلبها بين الاحتشام والأناقة.
تألقت باقة كبيرة من النجمات الفن بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الأزياء، وكان أبرزهن الفنانة القديرة يسرا و التى تألقت بفستان زفاف جذاب وأنيق كشف عن جمالها، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء المصرى هانى البحيرى، كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان عصرى قصير أتسم بالبساطة.

بينما تألقت الفنانة أيتن عامر بملابس كاجوال و خطفت الأنظار الفنانة نسرين أمين بفستان متوسط الطول باللون الأسود تميز بالقماش الجلد مما كشف عن رشاقتها.

ولفتت الأنتباه الراقصة الجوهرة بإطلالتها المحتشمة حيث ارتدت عباءة باللون الأحمر، كما تألقت نبيلة عبيد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز بسيط و نسقت معه تى شيرت شفاف باللون اللبنى و ذا أكمام طويلة، مما منحها إطلالة كاجوال بسيطة.

ولم يقتصر الأمر على هؤلاء الفنانات فقط ، فـ تألقت أيضا الكثير من النجمات و المشاهير فى أول يوم من رمضان ..إليكم الصور ...
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من ليلى علوى لـ يسرا وإلهام شاهين.. نجمات تنافسن على أجمل إطلالة فى باريس

وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

بين الجرأة والاحتشام.. أبرز إطلالات النجمات في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

بالقفطان والكاجوال..شاهد إطلالات النجمات في استقبال رمضان 2020

ترشيحاتنا

الكاف يدرس استئناف أبطال أفريقيا والكونفدرالية في هذا الموعد

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع تامر حسني.. فيديو

هاشتاج " ياسمين صبري " يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار رامز جلال.. غادة عادل أولى ضحاياه.. الفنان يتابع برنامجه في الحجر الصحي.. وعصام كاريكا يفضحه

الأرصاد الجوية: انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بثاني أيام رمضان

بعد عرض الاختيار ... خالد أبو بكر يروي كواليس التصوير داخل "طائرة تسليم عشماوى"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ تويوتا يارس كروس الجديدة الـ SUV

يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي