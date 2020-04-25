يسرا بفستان زفاف ورانيا يوسف تخطف الأنظار.. شاهد إطلالات المشاهير أول يوم رمضان

مع حلول أول أيام شهر رمضان المبارك خطفت الأنظار الكثير من النجمات والمشاهير الأنظار حول إطلالاتهن وأناقتهن التى جمعت أغلبها بين الاحتشام والأناقة.

تألقت باقة كبيرة من النجمات الفن بمجموعة مختلفة ومتنوعة من الأزياء، وكان أبرزهن الفنانة القديرة يسرا و التى تألقت بفستان زفاف جذاب وأنيق كشف عن جمالها، وقد حمل التصميم توقيع مصمم الأزياء المصرى هانى البحيرى، كما ظهرت الفنانة رانيا يوسف بفستان عصرى قصير أتسم بالبساطة.





بينما تألقت الفنانة أيتن عامر بملابس كاجوال و خطفت الأنظار الفنانة نسرين أمين بفستان متوسط الطول باللون الأسود تميز بالقماش الجلد مما كشف عن رشاقتها.





ولفتت الأنتباه الراقصة الجوهرة بإطلالتها المحتشمة حيث ارتدت عباءة باللون الأحمر، كما تألقت نبيلة عبيد فى الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بنطلون جينز بسيط و نسقت معه تى شيرت شفاف باللون اللبنى و ذا أكمام طويلة، مما منحها إطلالة كاجوال بسيطة.



