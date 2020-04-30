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مرأة

للسحور.. طريقة بطاطس بيوريه بالمايونيز من الشيف غادة عاطف.. فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:15 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
يعتبر السحور من الوجبات الاساسية في شهر رمضان المبارك لذلك يجب عليكي التجديد والابتكار وتقدم الشيف غادة عاطف طريقة عمل بطاطس بيوريه بالمايونيز.

- المقادير
 بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح
معلقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الخطوات
- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم وعصير الليمون والزيت .
- ضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم .
- ضعى القليل من الزيت على الوجه وزينى الطبق بشرائح الفلفل الأحمر والبقدونس وقدميه وبالهنا والشفا.
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