للسحور.. طريقة بطاطس بيوريه بالمايونيز من الشيف غادة عاطف.. فيديو

يعتبر السحور من الوجبات الاساسية في شهر رمضان المبارك لذلك يجب عليكي التجديد والابتكار وتقدم الشيف غادة عاطف طريقة عمل بطاطس بيوريه بالمايونيز.
- المقادير
بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح
معلقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
الخطوات
- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم وعصير الليمون والزيت .
- ضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم .
- ضعى القليل من الزيت على الوجه وزينى الطبق بشرائح الفلفل الأحمر والبقدونس وقدميه وبالهنا والشفا.
- المقادير
بطاطس (مسلوقة و مهروسة)
معلقة صغيرة فص ثوم مهروس
معلقة كبيرة مايونيز
معلقة كبيرة زيت ذرة
معلقة صغيرة ملح
معلقة كبيرة عصير ليمون
معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون
الخطوات
- اخلطى البطاطس مع المايونيز والثوم وعصير الليمون والزيت .
- ضيفى الملح والفلفل الأسود وقلبى ثم صبى الخليط فى طبق التقديم .
- ضعى القليل من الزيت على الوجه وزينى الطبق بشرائح الفلفل الأحمر والبقدونس وقدميه وبالهنا والشفا.