مشادة على الهواء بين نقيب الإعلاميين ومحامي رامز جلال.. فيديو

قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن رامز جلال يقدم برنامجا إعلاميا وينطبق عليه جميع الشروط منها الحصول على تصريح من النقابة لمزاولة المهنة.





وأضاف نقيب الإعلاميين ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن الكرامة حق لحقوق الإنسان ولا يجب المساس بها.





وأوضح نقيب الإعلاميين ، أن بيان النقابة يختص بـ رامز جلال لانه هو الذى يقوم بتقديم البرنامج وليست القناة.





ولفت نقيب الإعلاميين، إلى أن القناة اقحمت نفسها فى الموضوع، وأن رامز يقدم البرنامج بدون تصريح وهناك قانون ينظم ذلك.





وأشار نقيب الإعلاميين ، إلى أن القانون رقم 93 لسنة 2016 يلزم رامز بالحصول على تصريح، وسيكون هناك بلاغ للنائب العام فى الفترة المقبلة.





وكشف نقيب الإعلاميين ، أن الموضوع سيصل لإجراءات جنائية و من الممكن أن يصدر ضد رامز قرار بالغرامة والحبس، وحتى ولو كانت القناة التى يظهر فيها ليست مصرية".