مشادة على الهواء بين نقيب الإعلاميين ومحامي رامز جلال.. فيديو

نشبت مشادة كلامية بين الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، و أشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، وذلك بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه" رامز مجنون رسمي".
وقال أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال، إن رامز جلال يقدم برنامجا ترفيهيا وهو فى الأساس ممثل، وليس إعلاميا.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على " قناة صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى ، أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.