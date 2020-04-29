ألفاظ خارجة.. مشادة بين مرتضى منصور ومحامي رامز جلال.. فيديو

نشبت مشادة كلامية بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، و أشرف عبد العزيز محامى الفنان رامز جلال، بسبب ظهور رامز جلال رغم إصدار قرار من النقابة بإلزام رامز بالحصول على تصريح، ووقف برنامجه "رامز مجنون رسمي".









ووجه المستشار مرتضى منصور، كلمات خارجة منها "أنت عيل قليل الأدب" وقام المحامى بغلق الهاتف، وهو ما جعل مرتضى موسي ينفعل على الهواء ووجه شتائم له على الهواء.









و قال أشرف عبد العزيز محامى رامز جلال، إن رامز جلال يقدم برنامجا ترفيهيا وهو فى الأساس ممثل، وليس إعلاميا.









وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على "قناة صدى البلد" تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المادة 93 لسنة 2016 تؤكد أن البرامج الترفيهية لا ينطبق عليها قانون الإعلاميين.