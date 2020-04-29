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فن

بعد تصدرها التريند.. تعرف على شبيهة ليلى علوي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 11:27 م
ليلى علوي وشبيهتها
ليلى علوي وشبيهتها
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سعيد فراج
زعم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنتاة التي ظهرت مؤخرًا على السوشيال ميديا، وتشبه لحد كبير الفنانة ليلى علوي، هي موديل أفغانية الجنسية، ولم يكشف أي منهما عن هوية تلك الفتاة التي اجتاحت صوها مواقع التواصل. 

ليلى علوي تتصدر تريند تويتر 
تصدرت الفنانة ليلى علوي، مؤشرات البحث (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد ظهور شبيهتها لى وسائل التواصل الاجتماعي، وتعليقها على هذه الصور. 

رد فعل ليلى علوي 
ونشرت ليلى علوي، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها سيدة تشبهها إلى حد كبير جدًا، وعلقت على الصور قائلة: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين». 

وانهالت التعليقات والإعجابات على ليلى علوي، فعلق متابع قائلًا: «بس انتى احلى من الــ ٣٩»، وكتب آخر: «لا ليلى احلى واجمل بكتييير ربي يحفظها من كل سوء»، وكتب آخر: «انا فكرتها انتي لما شفت الصورة جميله وهتفضلي أجمل». 

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان احدث ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎.

وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.  

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة منة شلبى وصابرين وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الله ويسرى نصر الله ومن إنتاج أحمد السبكى.
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