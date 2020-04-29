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فن

يخلق من الشبه 40 .. شبيهة ليلى علوي تشعل تويتر.. شاهد

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:00 م
ليلى علوي
ليلى علوي
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سعيد فراج
نشرت الفنانة ليلى علوي، صورا عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيها سيدة تشبهها إلى حد كبير جدًا، وعلقت على الصور قائلة: «سبحان الله يخلق من الشبه أربعين». 

وانهالت التعليقات والإعجابات على ليلى علوي، فعلق متابع قائلًا: «بس انتى احلى من الــ ٣٩»، وكتب آخر: «لا ليلى احلى واجمل بكتييير ربي يحفظها من كل سوء»، وكتب آخر: «انا فكرتها انتي لما شفت الصورة جميله وهتفضلي أجمل». 

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان احدث ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎. 

‏وكان احدث ‏أعمال ليلى علوي ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.  

فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن" بطولة منة شلبى وصابرين وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج وإنعام سالوسة، ومن تأليف أحمد عبد الله ويسرى نصر الله ومن إنتاج أحمد السبكى.

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