يخلق من الشبه 40 .. شبيهة ليلى علوي تشعل تويتر.. شاهد

سبحان الله يخلق من الشبه أربعين

يشار إلى أن الفنانة ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان احدث ‏أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎.



