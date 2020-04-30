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رياضة

برشلونة يشترط 100 مليون يورو لرحيل كوتينيو

الخميس 30/أبريل/2020 - 11:03 ص
كوتينيو
كوتينيو
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محمد السعيد
اشترط نادي برشلونة الإسباني الحصول على 100 مليون يورو، للموافقة على بيع لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار إلى بايرن ميونخ، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان فيليبي كوتينيو انتقل إلى برشلونة في شتاء 2017 قادما من ليفربول، ليفشل اللاعب في إثبات نفسه مع البلوجرانا على مدار عاما ونصف، مما دفع إدارة النادي الكتالوني لإعارته إلى بايرن ميونخ لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، خلال الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة اشترط الحصول على 100 مليون يورو للموافقة على رحيل كوتينيو، خلال الصيف المقبل، وإلا سيبقي اللاعب في صفوف الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة لا ينوي تقليص الرقم، خاصة أنه دفع 160 مليون يورو من أجل ضم اللاعب من ليفربول في شتاء 2017، ولم يحقق اللاعب الاستفادة المتوقعة منه.

وشارك كوتينيو مع بايرن ميونخ في 22 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما  8 أهداف، وصنع 6 آخرين.

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