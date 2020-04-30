AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

إزالة 79 حالة تعد بالبناء على 9 آلاف متر في المنيا

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:53 م
مراكز محافظه المنيا
مراكز محافظه المنيا تزيل 79 حالة تعد بالبناء على 9 الاف متر
Advertisements
أيمن رياض
تواصل الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الاربعاء في إزالة 79 حالة تعد بالبناء منها، 18 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1910 أمتار مربعة، و61 حالة تعد بالبناء على اراضي زراعية خاصة على مساحة 7946 متراً مربعاً، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الأربعاء 795 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 2811 فداناً و17 قيراطا و20 سهما و1633 حالة إزالة مباني بمساحة 172928 مترا مربعا.

وأكد المحافظ أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيرًا أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة 124 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 43 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة التعدى على 93 ألف متر من الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 84 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

إزالة 129 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا

استرداد 70 فدانا بالظهير الصحراوي الشرقي في أبو قرقاص

ترشيحاتنا

الصحة: بلازما المتعافين كلمة السر لعلاج فيروس كورونا.. ونناشدهم بالتبرع

فرمان فايلر.. أول المنضمين الجدد لكتيبة الأهلي الموسم المقبل

فيروس كورونا يصيب رئيس حكومة و3 وزراء في دولة إسلامية

فيديو جراف.. خطة الصحة للتعايش مع فيروس كورونا

بالكاجوال والشعر الكيرلي.. سمر يسري تتألق في أحدث ظهور لها

جدل بين ريهام سعيد ونجيب ساويرس بسبب وقف «رامز مجنون رسمي»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النساء أكثر عرضة للحوادث من الرجال.. لأسباب تتجاهلها شركات السيارات

بالكاجوال والشعر الكيرلي.. سمر يسري تتألق في أحدث ظهور لها

بعد الوقود والكهرباء.. مستقبل إنتاج سيارات تعمل بالهيدروجين