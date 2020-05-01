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أخبار العالم

إيطاليا .. 285 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

الجمعة 01/مايو/2020 - 02:39 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الايطالية، مساء الخميس، تسجيل  285 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 27 ألفا و967 وفاة منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن هيئة الدفاع المدني، قولها إن العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بلغ  205 ألف و463 شخص ، بزيادة قدرها 1872 حالة ايجابية جديدة بين أمس واليوم.

ويبلغ اجمالي المتعافين من الوباء اليوم  75 ألفا و945 ، بعد أن تماثل للشفاء خلال الـ24 الاخيرة 4 آلاف و693 شخص.

وأعلنت السلطات الايطالية أنها اجرت في غضون الـ24 ساعة الاخيرة 68 ألف و456 مسحة اختبار ليصل اجمالي الاختبارات مليون و979 ألفا  و217.
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