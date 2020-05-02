AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل البطاطا المبطنة الليبية

السبت 02/مايو/2020 - 07:05 ص
بطاطا مبطنة
بطاطا مبطنة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطاطا المبطنة الليبية ،ولكن لا يتقن أعدادها الكثير ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،تقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل البطاطا المبطنة الليبية .

مقادير البطاطا المبطنة الليبية

الحشو
ربع كيلو لحمة مفرومة 
2 بصلة مفرومة ناعم 
1 ثمرة طماطم  مكعبات صغيرة
1 ثمرة فلفل أخضر مفروم 
ملح 
فلفل أسود 
بابريكا 
بهارات مشكلة 
4 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة 
2 فص ثوم مفروم رأس الحانوت 
3 ثمرة بطاطس حلقات رفيعة 
بقسماط ناعم
دقيق 
2 بيضة 
زيت للقلي 
للتزيين
خس فرنسي 
طماطم ودجز 

طريقة تحضير البطاطا المبطنة الليبية

* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والطماطم والخضرة والثوم والتوابل والملح والفلفل

* تحشى البطاطس بخليط اللحم ثم تغمس بالبيض ثم بالدقيق ثم بالبيض مرة أخرى ثم بالبقسماط

* تقلى البطاطس في زيت غزير ثم تقدم مزينة بالخس الفرنسي والطماطم الودجز
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل طاجن عدس بالخضار .. فيديو

5 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس في سحور رمضان

ترشيحاتنا

وكيل «خطة البرلمان» يطالب بوضع الفروع الجديدة لمدارس النيل تحت إشراف صندوق تطوير التعليم

90% من المتعافين بالهيدروكسي كلوروكين أصيبوا بمضاعفات أخطر من كورونا

دعاء قبل النوم من 6 كلمات تقيك العذاب يوم البعث.. ضع يدك تحت خدك ورددها 3 مرات

خطأ فادح في مسلسل البرنس.. محمد رمضان على سرير العناية المركزة

أديبايور: محمد صلاح وساديو ماني لا يستحقان الفوز بالكرة الذهبية الإفريقية

حبس متهم 4 أيام لانتحال صفة النائب العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان نازل يخطب واتزف على الجنة.. أسرة أحمد حسنين شهيد موقعة البرث تروى اللحظات الاخيرة فى حياته

نجم إنستجرام.. بالصور قط يأخذ وضعيات غريبة أمام الكاميرا| شاهد

تناسب ملابسك.. اصنع كمامة أنيقة في 7 خطوات بسيطة