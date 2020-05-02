يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطاطا المبطنة الليبية ،ولكن لا يتقن أعدادها الكثير ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،تقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل البطاطا المبطنة الليبية .
مقادير البطاطا المبطنة الليبية
الحشو
ربع كيلو لحمة مفرومة
2 بصلة مفرومة ناعم
1 ثمرة طماطم مكعبات صغيرة
1 ثمرة فلفل أخضر مفروم
ملح
فلفل أسود
بابريكا
بهارات مشكلة
4 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة
2 فص ثوم مفروم رأس الحانوت
3 ثمرة بطاطس حلقات رفيعة
بقسماط ناعم
دقيق
2 بيضة
زيت للقلي
للتزيين
خس فرنسي
طماطم ودجز
طريقة تحضير البطاطا المبطنة الليبية
* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والطماطم والخضرة والثوم والتوابل والملح والفلفل
* تحشى البطاطس بخليط اللحم ثم تغمس بالبيض ثم بالدقيق ثم بالبيض مرة أخرى ثم بالبقسماط
* تقلى البطاطس في زيت غزير ثم تقدم مزينة بالخس الفرنسي والطماطم الودجز