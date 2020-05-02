يعشق الكثير من الأشخاص تناول البطاطا المبطنة الليبية ،ولكن لا يتقن أعدادها الكثير ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء ،تقدم لك الشيف زينب مصطفى طريقة عمل البطاطا المبطنة الليبية .





مقادير البطاطا المبطنة الليبية





الحشو

ربع كيلو لحمة مفرومة

2 بصلة مفرومة ناعم

1 ثمرة طماطم مكعبات صغيرة

1 ثمرة فلفل أخضر مفروم

ملح

فلفل أسود

بابريكا

بهارات مشكلة

4 ملعقة كبيرة بقدونس وكزبرة خضراء مفرومة

2 فص ثوم مفروم رأس الحانوت

3 ثمرة بطاطس حلقات رفيعة

بقسماط ناعم

دقيق

2 بيضة

زيت للقلي

للتزيين

خس فرنسي

طماطم ودجز





طريقة تحضير البطاطا المبطنة الليبية





* تخلط اللحمة المفرومة مع البصل والفلفل والطماطم والخضرة والثوم والتوابل والملح والفلفل





* تحشى البطاطس بخليط اللحم ثم تغمس بالبيض ثم بالدقيق ثم بالبيض مرة أخرى ثم بالبقسماط



