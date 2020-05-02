الصين تدين الدعم الأمريكي لمشاركة تايوان في أعمال الأمم المتحدة

أعربت الصين عن إدانتها الشديدة ومعارضتها الحازمة لإبداء بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة دعمها الصريح لمشاركة منطقة تايوان في أعمال المنظمة الدولية، وذلك في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر).





وذكرت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة ـ في بيان اليوم السبت - "أن هذا انتهاك خطير للقرار رقم 2758 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وسيادة الصين ووحدة أراضيها".





وأضافت البعثة الصينية في بيانها "ينتهك ذلك الشؤون الداخلية للصين بشكل خطير ويضر بشدة بمشاعر الشعب الصيني، وحكومة الصين هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ منها".





ودعت الصين الولايات المتحدة إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة"، والتوقف فورا عن دعم منطقة تايوان، وتسييس وتقويض الاستجابة الدولية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وتابع البيان "إن البعثة الأمريكية ليست في وضع يسمح لها بالتحدث باسم منطقة تايوان بدعوى ترحيب الأمم المتحدة بوجهات النظر المتنوعة"، منتقدة ما وصفته بـ "نفاق" الولايات المتحدة حيال هذه المسألة خاصة وأنها استخدمت مرارا وتكرارا مسألة إصدار التأشيرات لمنع أو تأخير وصول ممثلي الدول الأعضاء أو المجتمع المدني إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أنشطتها".





وحذرت البعثة الصينية من أن المناورات السياسية من جانب الولايات المتحدة بشأن مسألة تتعلق بالمصالح الأساسية للصين من شأنها تسميم مناخ تعاون الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوحدة والتضامن.





وشددت على أن محاولة الولايات المتحدة تحويل الانتباه وإلقاء اللوم على الآخرين "غير مجدية ولا يمكن أن تخدع المجتمع الدولي".



