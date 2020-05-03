وزير الداخلية الأسبق: لا يكفي إعدام الإرهابي هشام عشماوي مرة واحدة على جرائمه.. فيديو

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق ، إن الإرهابى هشام عشماوي كان يتم متابعته فور فصله من القوات المسلحة.









وأضاف محمد إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: " الإرهابى هشام عشماوي ارتكب جرائم كثيرة بشعة في حق أبطال القوات المسلحة والشرطة ولا يكفيه إعدام واحد فقط".









وتابع محمد ابراهيم:" سقط أعداد كبيرة من الشهداء بسبب أعمال إرهابية نفذها هشام عشماوي".









وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه تلقى كشفًا بمجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية في فترة حكم الإخوان للتخلص منهم بأي أسلوب ولكنه رفض، مضيفا: " قطعت الكشف أمام مندوب الإخوان".



وتابع محمد إبراهيم:" في فترة من الفترات الإخوان شعروا أن الدولة تخصهم فقط، ولكن الدولة لا يصح أن تسير بهذا الأسلوب، ولهذا قررنا الوقوف بجانب الشعب".



