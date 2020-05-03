وزير الداخلية الأسبق: تلقيت كشفاً بأسماء شخصيات عامة وإعلامية من الإخوان للتخلص منهم.. فيديو

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه تلقى كشفاً بمجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية في فترة حكم الإخوان للتخلص منهم بأي أسلوب ولكنه رفض.





وأضاف محمد ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": " قطعت الكشف أمام مندوب الإخوان".





وتابع محمد ابراهيم:" في فترة من الفترات الاخوان شعروا ان الدولة تخصهم فقط ولكن الدولة لا يصح ان تسير بهذا الأسلوب ولهذا قررنا الوقوف بجانب الشعب".





وتابع محمد ابراهيم: "عدم تأمين مقرات الإخوان كان امرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قيادتهم".





وأشار محمد ابراهيم إلى أن المعزول مرسي تواصل معه لكنه رفض، لاننا مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والاحزاب الاخرى.

وتابع محمد ابراهيم:" فشل العناصر الارهابية في محاولة اغتيالي يظهر امام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".



