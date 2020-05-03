AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الداخلية الأسبق: تلقيت كشفاً بأسماء شخصيات عامة وإعلامية من الإخوان للتخلص منهم.. فيديو

الأحد 03/مايو/2020 - 12:59 ص
محمد ابراهيم وزير
محمد ابراهيم وزير الداخلية الأسبق
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، إنه تلقى كشفاً بمجموعة من الشخصيات العامة والإعلامية في فترة حكم الإخوان للتخلص منهم بأي أسلوب ولكنه رفض.

وأضاف محمد ابراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "قطعت الكشف أمام مندوب الإخوان".

وتابع محمد ابراهيم:" في فترة من الفترات الاخوان شعروا ان الدولة تخصهم فقط ولكن الدولة لا يصح ان تسير بهذا الأسلوب ولهذا قررنا الوقوف بجانب الشعب".

وتابع محمد ابراهيم: "عدم تأمين مقرات الإخوان كان امرا مقصودا وقلت هذا الكلام عندما كان الإخوان في الحكم، وهو ما تسبب في شد وجذب بيني وبين قيادتهم".

وأشار محمد ابراهيم إلى أن المعزول مرسي تواصل معه لكنه رفض، لاننا مثلما يؤمن مقر حزب الإخوان يؤمن باقي المقرات والاحزاب الاخرى.
 
وتابع محمد ابراهيم:"  فشل العناصر الارهابية في محاولة اغتيالي يظهر امام العالم مدى خيبة العناصر الإرهابية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقرحي: الإخواني غبي وأجهزة الأمن تواجه العناصر الإرهابية.. فيديو

شاهد.. أحمد موسى يطالب بإخراج فيديو مرشد الإخوان الإرهابية وهو يرتدي النقاب

الاختيار.. وزير الداخلية الأسبق يروي لـ"صدى البلد" كواليس محاولة اغتياله على يد هشام عشماوي

وزير الداخلية الأسبق: رئيس الجمهورية طلب منى الظهور إعلاميًا بعد فشل محاولة اغتيالى

قلت لمرسي لأ.. وزير الداخلية الأسبق: رفضت تأمين مقرات أحزاب الإخوان.. فيديو

ترشيحاتنا

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

باحثة في مختبر ووهان تكشف احتمالية تسرب فيروس كورونا

الأهلي يعلن تمسكه باستئناف الدوري الممتاز | بيان رسمي

ليلي أحمد زاهر تنشر صورة لها .. والجمهور: البرنسيسة القادمة

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

الجمهور يسخر من ياسمين صبري بعد مشهد مؤثر فى مسلسل فرصة تانية .. تفاصيل

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

وزير التعليم يكشف موعد إصدار بيان طريقة تسليم أبحاث طلاب المدارس

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

الصحة: خروج 62 مصابا بكورونا من المستشفيات وارتفاع عدد المتعافين إلى 1522

تقرير استخباراتي: الصين دمرت أدلة إثبات تورطها في نشر فيروس كورونا

مصير الدوري الممتاز.. تفاصيل اجتماع وزير الرياضة مع اتحاد الكرة اليوم

مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق

4 خطوات يجب أن يتبعها طلاب المدارس في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيا .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة