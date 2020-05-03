مسلسل اللعبة الحلقة 13.. القبض على شيكو بعد الفوز بالتحدي

بدأت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل اللعبة المعروض على قناة ام بي سي مصر، بقيام مازو الذي يجسده هشام ماجد ووسيم الذي يجسده شيكو في التفكير في كيفية سرقة اللوحة المطلوبة لكي يفوزا بالتحدي.









وبدأت الحلقة الثالثة عشرة بمحاولة مازو ووسيم اقتحام المبنى الذي توجد فيه لوحة فنية لسرقتها والفوز بالتحدي.









ويتنكر "وسيم" في زي ضابط شرطة كي يستطيع دخول الحارة وتفاجأ بوجود مازو، ولكن عارفة عبد الرسول ساعدت وسيم بالصدفة ليكسب التحدي، وفي النهاية تم القبض عليه لانتحاله صفة ضابط شرطة.









مسلسل "اللعبة" تم عرضه حصريا عبر منصة شاهد بداية من شهر يناير الماضي، وحقق نجاحا.









المسلسل من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، إشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.









يشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم منهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.