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طريقة عمل بطاطس بالبشاميل

الإثنين 04/مايو/2020 - 07:02 م
طريقة عمل بطاطس بالبشاميل
طريقة عمل بطاطس بالبشاميل
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبشاميل بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بطاطس بالبشاميل
كيلو بطاطس مسلوقة 
نصف كيلو لحم مفروم 
كوب جبن موزاريلا 
بصلة مبشورة 
2 معلقه صلصة طماطم 
فلفل اخضر 
1 و نصف كوب دقيق
 كيلو لبن 
3 ملاعق زبدة 
ملح وفلفل 
بيض 
2 ملعقة بقسماط ناعم 

طريقة  عمل بطاطس بالبشاميل
* قومى بعمل البشاميل بتحمير الدقيق فى الزبدة ثم اضيفى اللبن و قومى بالتقليب حتى يتكون بشاميل متماسك ثم تبليه.
* عصجى اللحم و اضيفى لها الصلصة.
* ثم ضعى الفلفل الأخضر على البطاطس و البشاميل و إعجنى الخليط جيدا.
* إدهنى صينية بالزبدة ورشيها بقسماط ثم ضعى نصف البطاطس فى الصينية ثم اللحم المعصج يليه الجبن الموزاريلا ثم باقى البطاطس.
* ادهنى الوجه بالبيض و ادخليها الفرن لمدة ساعة وتقدم ساخنة
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