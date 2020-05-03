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طريقة عمل بودينج فانيليا لسالى فؤاد

الأحد 03/مايو/2020 - 03:17 م
طريقة عمل بودينج
طريقة عمل بودينج فانيليا لسالى فؤاد
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اسماء محمد
يحب كثير من الأطفال والكبار تناول الـ بودينج بجميع أصنافه وأشكاله فهو من أشهى أنواع الحلويات .. فكيف يمكننا تعلم طريقة عمله فى المنزل؟!.

ونقدم لكم طريقة عمل بودينج فانيليا بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بودينج فانيليا:
كوب لبن خالي الدسم
ملعقة كبيرة نشا 
ملعقة كبيرة سكر رجيم 
فانيليا  أو بشر ليمون أو قرفة أو جنزبيل
3 ثمار خوخ مقطعة اربع
2 ملعقة كبيرة سكر بودرة 

طريقة عمل بودينج فانيليا
* اخلطى كل المقادير في وعاء ثم ارفعيه على النار مع التقليب المستمر حتى تحصلى على القوام السميك ثم اغرفيه في أكواب
* قطعي الفواكه ثم ضعيها على وجه البودينج واتركيها تبرد قبل التقديم.
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