نقدم لكم طريقة عمل جيلي بالمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.





مقادير جيلي بالمهلبية

المهلبية

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة نشا

4 ملعقة كبيرة سكر

فانيليا الجيلى

ظرف جيلى فراولة

كوب ماء ساخن

كوب ماء بارد

شرائح فراولة للزينة

طريقة تحضير المهلبية

* أذيبى النشا فى القليل من اللبن ثم أضيفى النشا المذاب إلى اللبن المغلى على النار

* قلبى الخليط حتى يغلظ القوام

* اسكبي المهلبية فى كاسات التقديم حتى المنتصف وإتركيها لتبرد





طريقة تحضير الجيلى

* أذيبى ظرف الجيلى فى كوب الماء المغلى على النار

* أضيفى كوب الماء البارد ثم أضيفى الجيلى إلى المهلبية فى كاسات التقديم مع شرائح الفراولة

* ضعى الجيلى بالملهلبية فى الثلاجة ليتماسك ثم قدمه وزينيه بوردات الفراولة







