AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل جيلي بالمهلبية

الجمعة 01/مايو/2020 - 11:34 م
طريقة عمل جيلي بالمهلبية
طريقة عمل جيلي بالمهلبية
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل جيلي بالمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير جيلي بالمهلبية
المهلبية
2 كوب لبن 
2 ملعقة كبيرة نشا 
4 ملعقة كبيرة سكر
 فانيليا الجيلى
ظرف جيلى فراولة 
كوب ماء ساخن 
كوب ماء بارد 
شرائح فراولة  للزينة
طريقة عمل جيلي بالمهلبية
طريقة تحضير المهلبية
* أذيبى النشا فى القليل من اللبن ثم أضيفى النشا المذاب إلى اللبن المغلى على النار
* قلبى الخليط حتى يغلظ القوام
* اسكبي المهلبية فى كاسات التقديم حتى المنتصف وإتركيها لتبرد

طريقة تحضير الجيلى
* أذيبى ظرف الجيلى فى كوب الماء المغلى على النار
* أضيفى كوب الماء البارد ثم أضيفى الجيلى إلى المهلبية فى كاسات التقديم مع شرائح الفراولة
* ضعى الجيلى بالملهلبية فى الثلاجة ليتماسك ثم قدمه وزينيه بوردات الفراولة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تحضير المهلبية في 15 دقيقة .. غير مكلفة

طريقة عمل تشيز كيك

سهلة وبسيطة .. طريقة عمل الكنافة

متسيبهاش تبوظ في التلاجة.. طريقة عمل صوص الفراولة

طريقة عمل مهلبية للشيف نجلاء الشرشابى

بعد بسكويت الـ10 دقائق.. أطعمة يستغرق إعدادها وقتا قليلا بطريقة سهلة

ترشيحاتنا

الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع بسبب كورونا فى 4 دول عربية

سيصيب ثلثي العالم.. تعرف على موعد انتهاء فيروس كورونا فى العالم

وقف عرض مسلسل أم هارون فى الكويت بسبب اليهود.. تفاصيل

فيديوجراف| لماذا أوقفت الكويت مسلسل أم هارون بطولة حياة الفهد

118 مليون جنيه.. الخطيب يبحث مصادر تمويل صفقة التعاقد النهائي مع رمضان صبحي

حريق كبير بمعرض ملابس بميت غمر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج ناعم.. كارمن سليمان تخطف الأنظار بإطلالة جديدة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

على الطريقة الهندية.. طريقة تحضير الجزر المخلل