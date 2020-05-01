نقدم لكم طريقة عمل جيلي بالمهلبية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير جيلي بالمهلبية
المهلبية
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
4 ملعقة كبيرة سكر
فانيليا الجيلى
ظرف جيلى فراولة
كوب ماء ساخن
كوب ماء بارد
شرائح فراولة للزينة
طريقة عمل جيلي بالمهلبية
طريقة تحضير المهلبية
* أذيبى النشا فى القليل من اللبن ثم أضيفى النشا المذاب إلى اللبن المغلى على النار
* قلبى الخليط حتى يغلظ القوام
* اسكبي المهلبية فى كاسات التقديم حتى المنتصف وإتركيها لتبرد
طريقة تحضير الجيلى
* أذيبى ظرف الجيلى فى كوب الماء المغلى على النار
* أضيفى كوب الماء البارد ثم أضيفى الجيلى إلى المهلبية فى كاسات التقديم مع شرائح الفراولة
* ضعى الجيلى بالملهلبية فى الثلاجة ليتماسك ثم قدمه وزينيه بوردات الفراولة