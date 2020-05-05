ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد بعض الأشخاص بوضع قطعة من الصابون تحت الملاية قبل النوم لهذه الأسباب ، وقالت إن الكثير من الناس يجدون صعوبة في النوم ليلًا، ويحدث هذا في بعض الأحيان لأنك لا تتمكن من العثور على وضع مريح للنوم أو ربما لأن لديك اضطرابا في الساقين يجعلك غير قادر على النوم.









وأضافت أن اضطرابات الأرجل تحدث عند النوم فقط من حين لآخر ، لكن بعض الأشخاص يعانون في الواقع من شيء يسمى متلازمة تململ الساقين.









فما هى متلازمة تململ الساقين؟





متلازمة تململ الساقين هي اضطراب يجبرك على الحركة أثناء نومك. تترافق الأرجل المتململة مع الشعور بوخز في ساقيك ، بالإضافة إلى شعور حارق ، وحكة في الساقين ، وتشنجات عضلية، والرغبة القوية في الركل. حتى في نومك! هذا ليس مؤلما بالمعنى الحرفي، لكنه مزعج ومحبط للغاية بالطبع. يمكن أن يصبح الوضع سيئًا جدًا لدرجة العجز عن النوم.







