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مرأة

ضعي قطعة من الصابون تحت ملاءتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:56 ص
ضعي قطعة من الصابون
ضعي قطعة من الصابون تحت ملاياتك قبل النوم وشاهدى ماذا يحدث
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أسماء عبد الحفيظ
نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد بعض الأشخاص بوضع قطعة من الصابون تحت الملاية قبل النوم لهذه الأسباب ،وقالت إن الكثير من الناس يجدون صعوبة في النوم ليلًا، ويحدث هذا في بعض الأحيان لأنك لا تتمكن من العثور على وضع مريح للنوم أو ربما لأن لديك اضطرابا في الساقين يجعلك غير قادر على النوم. 


وأضافت أن اضطرابات الأرجل تحدث عند النوم فقط من حين لآخر ، لكن بعض الأشخاص يعانون في الواقع من شيء يسمى متلازمة تململ الساقين.


فما هى متلازمة تململ الساقين؟ 

متلازمة تململ الساقين هي اضطراب يجبرك على الحركة أثناء نومك. تترافق الأرجل المتململة مع الشعور بوخز في ساقيك ، بالإضافة إلى شعور حارق ، وحكة في الساقين ، وتشنجات عضلية، والرغبة القوية في الركل. حتى في نومك! هذا ليس مؤلما بالمعنى الحرفي، لكنه مزعج ومحبط للغاية بالطبع. يمكن أن يصبح الوضع سيئًا جدًا لدرجة العجز عن النوم.


نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى، حل بسيط ولكنه قد يبدو غريبًا في البداية، لكنه امر فعال وهذا هو الشيء الأكثر أهمية. يتسبب تحمض عضلاتك في متلازمة تململ الساقين، ولإصلاح ذلك تحتاج إلى شيء يبطل مفعول الحمض. أحد الأشياء التي يمكن أن تفعل ذلك هو الصابون، وهو مناسب جدًا لهذه المشكلة. الحيلة هي وضع قطعة من الصابون بالقرب من قدميك، تحت ملاءاتك. ستلاحظ أن الشعور بالقلق سوف يختفي من ساقيك. حاول القيام بذلك كل يوم إذا كنت ترغب في إنشاء تأثير طويل الأمد. الآثار ستكون ملحوظة بعد ساعة فقط!
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