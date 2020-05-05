في زمن الكورونا .. إسعافات أولية عند ملامسة الكحول والمواد الكيماوية للعين

فى ظل انتشار الفيروسات ،وحرص العالم على استعمال المطهرات وبالأخص الكحول يتعرض الكثير من الأشخاص إلى أن تتطاير بعض من السوائل والمواد الكيميائية مثل الكحول ،ودخولها فى العين ،مما يسبب مشاكل صحية خطيرة وتحتاج إلى إسعافات أولية طارئة لتجنب تأثيرها الضار على العينين.





ووفقا لموقع " mayoclinic" هناك إسعافات أوليه طارئة عند التعرض لهذه الحالة وهى:





- عند ملامسة الكحول أو المواد الكيماوية العين عليك بغسل العينين بالماء و استخدم ماء الصنبور البارد لمدة 15 دقيقة على الأقل ،أو أزازة نظيفة بها ماء وميل الرأس وسكب الأزازة على العين وهي مفتوحة .





- ترك جفن العين المصابة مفتوحة أو العينين معا مع توجيه تيار ماء جارى عليهما.





- ثم بعد ذلك عليك بغسل العين بماء دافئ لأزالة المواد الكيميائية منها .





- إذا تعرض الطفل لتلك الحالة يجب وضعه في حوض الاستحمام وسكب تيار من الماء على الجبهة فوق العين المصابة أو على جسر الأنف لغسل كلتا العينين مع ضرورة استمرار فتح جفونهم حتى تدخل الماء النظيفة إلى داخل العين.

- ضرورة التوجه إلى طبيب العيون فورا للفحص والتأكيد على نوع المادة الكيميائية التى دخلت العين.



