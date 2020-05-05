AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

في زمن الكورونا .. إسعافات أولية عند ملامسة الكحول والمواد الكيماوية للعين

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:20 ص
اسعافات اولية عند
اسعافات اولية عند ملامسة الكحول و المواد الكيماوية العين فى
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
فى ظل انتشار الفيروسات ،وحرص العالم على استعمال المطهرات وبالأخص الكحول يتعرض الكثير من الأشخاص إلى أن تتطاير بعض من السوائل والمواد الكيميائية مثل الكحول ،ودخولها فى العين ،مما يسبب مشاكل صحية خطيرة وتحتاج إلى إسعافات أولية طارئة لتجنب تأثيرها الضار على العينين.

ووفقا لموقع " mayoclinic" هناك إسعافات أوليه طارئة عند التعرض لهذه الحالة وهى:

- عند ملامسة الكحول أو المواد الكيماوية العين عليك بغسل العينين بالماء و استخدم ماء الصنبور البارد لمدة 15 دقيقة على الأقل ،أو أزازة نظيفة بها ماء وميل الرأس وسكب الأزازة على العين وهي مفتوحة .

- ترك جفن العين المصابة مفتوحة أو العينين معا مع توجيه تيار ماء جارى عليهما.

- ثم بعد ذلك عليك بغسل العين بماء دافئ لأزالة المواد الكيميائية منها .

- إذا تعرض الطفل لتلك الحالة يجب وضعه في حوض الاستحمام وسكب تيار من الماء على الجبهة فوق العين المصابة أو على جسر الأنف لغسل كلتا العينين مع ضرورة استمرار فتح جفونهم حتى تدخل الماء النظيفة إلى داخل العين.
 
- ضرورة التوجه إلى طبيب العيون فورا للفحص والتأكيد على نوع المادة الكيميائية التى دخلت العين.

- احرصي على ارتداء النظارات الشمسية لتقليل تعرض العين للشمس والأتربة ،أثناء ذهابك للطبيب أو المستشفى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبرزها القضاء على البكتيريا.. تعرف على استخدامات الكحول الإيثيلي

الكحول الإيثيلي.. كل ما تريد معرفته عنه.. كيفية التفريق بين الأصلي والمغشوش لـ مواجهة كورونا

6 محاذير عند استخدام المنظفات لمكافحة كورونا.. تعرف عليها

للوقاية من كورونا.. 10 نصائح للسائقين في سيناء عند نقل العائدين من الخارج

5 حيل طبيعية .. علاج الكيس الدهني بالعين في 4 أيام

وضع كوب من الماء بجانب السرير ليلا غير مفيد

ترشيحاتنا

احذري.. خطأ شائع تقع فيه الكثيرات عند الاغتسال والطهارة من الحيض في رمضان

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

متخطية إيطاليا.. بريطانيا تسجل أكبر عدد وفيات كورونا في أوروبا

الكاف يهدد منتخب تونس بنقل مبارياته خارج البلاد

10 كمامات لكل مواطن.. تحرك برلماني لإضافة الكمامة على بطاقات التموين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. نوال الزغبي تتألق بـ البينك في إطلالة صباحية

للتحذير من خطورة الأزمة.. سيدة تشارك آخر صورة لوالدتها قبل وفاتها بساعات بسبب كورونا

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا