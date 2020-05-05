ليس "أصابع القدم" فقط..تقارير جديدة حول أشكال الطفح الجلدي المرتبطة بـCOVID-19

نشر موقع هيلث تقريرا يقول فيه: إن الطفح الجلدي الذي قد يكون مرتبطًا بـ COVID-19 يتخذ العديد من الأشكال ، من نقاط حمراء صغيرة إلى آفات أكبر ومسطحة.









تظهر العديد من التقارير حول الطفح الجلدي في المرضى الذين يعانون من COVID-19 في جميع أنحاء العالم.





يمكن أن تتخذ الطفح الجلدي أشكالًا عديدة - بعضها يظهر كبقع حمراء صغيرة ، بينما يظهر البعض الآخر على شكل آفات مسطحة أو مرتفعة أكبر. يتميز بعضها بمظهر يشبه الخلية ، في حين أن البعض الآخر يشبه أصابع الصقيع .





ومع ذلك ، من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت هذه الطفح الجلدي ناتجة بالفعل عن فيروس كورونا الجديد ، أو ما إذا كانت مرتبطة بعوامل اخرى.





وأشار الموقع إلى أن الواضح ما إذا كانت الآفات الجلدية التي نراها في COVID هي في الواقع مظهر مباشر للفيروس" في الجلد ، أو ما إذا كانت "نمط رد فعل" بسبب زيادة نظام المناعة بشكل عام .









من المحتمل أيضًا أن تكون بعض الطفح الجلدي ناتجة عن مضاعفات المرض أو ردود الفعل على الأدوية أو حتى بسبب فيروسات أخرى في المرضى الذين يعانون من "العدوى المشتركة" .









ما مدى انتشار هذا الطفح الجلدي؟









من المعروف أن بعض الأمراض الفيروسية ، مثل جدري الماء والحصبة وأمراض اليد والقدم والفم ، يمكن أن تسبب الطفح الجلدي. وقال شينكاي إن الطفح الجلدي المرتبط بالفيروس يظهر بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال. وقالت "لهذا السبب من المدهش أكثر بكثير" رؤية العديد من التقارير حول الطفح الجلدي في المرضى البالغين المصابين بـ COVID-19.









لا يزال مدى شيوع الطفح الجلدي غير واضح تمامًا. في دراسة مبكرة لأكثر من 1000 مريض COVID-19 في الصين ، نشرت في 28 فبراير في مجلة New England Journal of Medicine ، لوحظ وجود طفح جلدي في 0.2 ٪ فقط من المرضى. ومع ذلك ، في دراسة حديثة أجريت على حوالي 150 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى في إيطاليا ، تم العثور على طفح جلدي في 20 ٪ من المرضى.









ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التي تتبع المرضى على مدى فترة من الزمن للحصول على فكرة أفضل عن الانتشار الحقيقي للطفح الجلدي المرتبط بـ COVID-19. ومع ذلك ، فإن أحد التحديات التي تواجه ذلك هو أن بعض المرضى قد يكون لديهم أعراض مرضية خفيفة أو لا يوجد لديهم أعراض أخرى ، وقد لا يتم تشخيصهم أبدًا بـ COVID-19 ، على حد قولها.





كيف تبدو الطفح الجلدي؟





يمكن أن تكون الطفح الجلدي المميز أحيانًا "علامة منبهة" لعدوى معينة. وقالت افتتاحية JAMA ما إذا كان هذا هو الحال بالنسبة لمرضى COVID-19 ، لا يزال يتعين رؤيته.





حتى الآن ، لوحظت مجموعة متنوعة من الطفح الجلدي في مرضى COVID-19. جمعت دراسة إسبانية نشرت في 29 أبريل في المجلة البريطانية لطب الأمراض الجلدية الطفح الجلدي المرتبط بالفيروس التاجي في خمس فئات: طفح جلدي "حطاطي حطاطي" ، أو أحد خصائص العدوى الفيروسية مثل الحصبة ، مع نتوءات حمراء على الجلد المحمر. طفح جلدي "شرى" من خلايا النحل ؛ و "تزرق" طفح جلدي مع الدانتيل مثل شبكة صيد السمك أو نمط ونموذج "اندفاع حويصلي" أو عنيفا الطفح الجلدي، وقضمة الصقيع مثل طفح جلدي على أصابع القدم، ويطلق عليها اسم غير رسمي " أصابع covid ".





بالإضافة إلى ذلك ، وصف تقرير حالة حديث نشر في 30 أبريل في JAMA Dermatology حالة رجل في إسبانيا وضع "نمشات" أو نقاط حمراء صغيرة على الجلد. ووصف تقرير حالة منفصل ، نُشر أيضًا في JAMA Dermatology ، مريضًا في فرنسا أصيب بآفات أكبر تُعرف باسم "اندفاع حطاطي ورم حُليمي".



