AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

نصائح سريعة للحفاظ على نضارة البشرة خلال الصيام

الأحد 03/مايو/2020 - 03:00 ص
بشرة
بشرة
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
تشعر بالحرج بعض السيدات نتيجة لشهوب البشرة أثناء الصيام وظهورها بدون مكياج ،مما يجعل الكثير من الأشخاص المحيطون يلاحظون أختلاف كبير فى الشكل وخاصة فى الصيف ورمضان وذلك أيضا تأثير الصيام ،ووقع هؤلاء السيدات فى خطأ كبير وهو عدم تعويض الجسم بالماء اللازم خلال فترة الصيام .

لذلك نقدم لكِ أهم الخطوات التي تساعدك في الحفاظ على بشرتك ونضارتها طوال صيام شهر رمضان الكريم، كما أشار إليها موقع emirateswoman.

الكثير من المياه


خلال شهر رمضان يحتاج الجسم عامة والبشرة خاصة لتناول المزيد من المياه والسوائل لتعويض الجفاف الذي يحدث طوال الصيام في نهار رمضان، لهذا أول خطوة للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان تناول الكثير من المياه لتجنب الجفاف في الجلد، وخاصة مع حرارة الصيف، حيث يتسبب هذا الجفاف في جعل البشرة بمظهر مرهق ومتعب للغاية وفاقد للنضارة.


تجنب الكافيين

قد يعوض الكثير فترة الصيام وعدم تناول الشاي والقهوة بالإفراط في تناولهما بعد الإفطار بكميات مبالغ فيها وهو ما يلحق الضرر بالبشرة ولا يعطيها التغذية والرطوبة المطلوبة، حيث يفضل تناول المنبهات ولكن بكمية مناسبة لا تتخطى الكوب وتعويض الباقي بتناول عصائر الفاكهة الطبيعية والأعشاب الأخرى حيث تتمكن هذه المشروبات من الحفاظ على رطوبة البشرة خلال الصيام في الصيف.



الترطيب الخارجي

من المهم للغاية ترطيب البشرة جيدا خلال شهر رمضان بوضع كريمات الترطيب المناسبة لها والغسول والمقشر وواقي الحماية من الشمس وباقي منتجات العناية عامة؛ لأن هذا الترطيب يجدد خلايا البشرة الخارجية ويحفظها من حرارة وجفاف الطقس خاصة مع فقدان الجسم للسوائل خلال الصيام.
 

تجنب المكياج الثقيل
لابد من تجنب وضع الكثير من المكياج الثقيل خلال نهار رمضان، حيث أن هذه الطبقات السميكة من المكياج قد تزيد من جفاف البشرة وتهيّجها خلال حرارة النهار خاصة مع قلة السوائل في الجلد وارتفاع حرارة الطقس مما يضر بالبشرة سريعًا.

الأكل الصحي
بداية من وجبة الإفطار يجب تعويض الجسم بتناول الأكل الصحي بعد فترات الصيام الطويلة، حيث يجب استغلال الفترة من الإفطار إلى السحور لتناول المزيد من الخضروات مثل الجزر والقرنبيط والخس والسبانخ لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تحتاجها بشرتك.
الشيء نفسه ينطبق على المكسرات والفواكه مثل الفراولة والتوت، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز البشرة، فضلًا عن التمر الذي يعتبر مصدرًا رئيسيًا لفيتامين أ والحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، كما يساعد المشمش المجفف على زيادة نضارة البشرة ونعومتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجزر والمشمش والكيوي..اطعمة تحافظ على نضارة بشرتك في رمضان

بذور الكتان تقوى المناعة.. هاني الناظر: تناول الزبادى والخيار لتجنب جفاف الصيام.. فيديو

جمالك في رمضان.. تعلمي تنظيف البشرة العميق بأقل التكاليف

ترشيحاتنا

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

طبيب سابق بهيئة الدواء الأمريكية يكشف أهمية ارتداء الكمامة

سجود التلاوة.. هل يشترط فيه استقبال القبلة والوضوء

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

القصة الكاملة لمقلب بدرية طلبة وفبركة رامز مجنون رسمي

أزمة كبيرة في الزمالك.. خالد بوطيب يضع شرطين للتنازل عن شكوته ضد الأبيض

AdvertisementS

خطأ فادح من بدرية طلبة يكشف علمها بمقلب رامز مجنون رسمي

بعد إعلانها رسميا.. ننشر طرق تسليم المشروعات البحثية لطلاب المدارس | البيان كاملًا

أول صور للعناصر الإرهابية بعد القضاء عليهم في بئر العبد بسيناء .. شاهد

أمل جديد.. رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا: نتائج العلاج باستخدام بلازما دم المتعافين مبشرة

بشرى أم أكذوبة.. هل صح عن النبي زوال الفيروسات مع طلوع الثريا في شهر مايو

اعترافات زوجة هشام عشماوي بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

جثة ملقاه في مقلب قمامة.. حبس شخص بتهمة قتل طفل فشل في اغتصابه بالساحل

الداخلية: مصرع 18 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار بـ بئر العبد في سيناء

وزير التعليم: تسليم الأبحاث الورقية في المدارس سيتم بالكمامة والجوانتي

اخبار الفن .. خطا بدرية طلبة يفضح رامز مجنون رسمى .. اول تعليق من سلوى عثمان .. سخرية احمد فهمى من هنا الزاهد

النائب العام يأمر بحبس روسية و3 مصريين بتهمة ممارسة الدعارة

الداخلية: العثور على 3 عبوات متفجرة وحزامين ناسفين بحوزة خلية بئر العبد في سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الموز الأخضر؟

بالشعر الأحمر الناري .. سولاف فواخرجي تخطف الأنظار على السوشيال ميديا

نتيجة من أول جلسة.. تعرف على السن المناسب ومزايا الهايفو للبشرة