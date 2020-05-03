نصائح سريعة للحفاظ على نضارة البشرة خلال الصيام

تشعر بالحرج بعض السيدات نتيجة لشهوب البشرة أثناء الصيام وظهورها بدون مكياج ،مما يجعل الكثير من الأشخاص المحيطون يلاحظون أختلاف كبير فى الشكل وخاصة فى الصيف ورمضان وذلك أيضا تأثير الصيام ،ووقع هؤلاء السيدات فى خطأ كبير وهو عدم تعويض الجسم بالماء اللازم خلال فترة الصيام .





لذلك نقدم لكِ أهم الخطوات التي تساعدك في الحفاظ على بشرتك ونضارتها طوال صيام شهر رمضان الكريم، كما أشار إليها موقع emirateswoman.





الكثير من المياه









خلال شهر رمضان يحتاج الجسم عامة والبشرة خاصة لتناول المزيد من المياه والسوائل لتعويض الجفاف الذي يحدث طوال الصيام في نهار رمضان، لهذا أول خطوة للعناية بالبشرة خلال شهر رمضان تناول الكثير من المياه لتجنب الجفاف في الجلد، وخاصة مع حرارة الصيف، حيث يتسبب هذا الجفاف في جعل البشرة بمظهر مرهق ومتعب للغاية وفاقد للنضارة.









تجنب الكافيين





قد يعوض الكثير فترة الصيام وعدم تناول الشاي والقهوة بالإفراط في تناولهما بعد الإفطار بكميات مبالغ فيها وهو ما يلحق الضرر بالبشرة ولا يعطيها التغذية والرطوبة المطلوبة، حيث يفضل تناول المنبهات ولكن بكمية مناسبة لا تتخطى الكوب وتعويض الباقي بتناول عصائر الفاكهة الطبيعية والأعشاب الأخرى حيث تتمكن هذه المشروبات من الحفاظ على رطوبة البشرة خلال الصيام في الصيف.













الترطيب الخارجي





من المهم للغاية ترطيب البشرة جيدا خلال شهر رمضان بوضع كريمات الترطيب المناسبة لها والغسول والمقشر وواقي الحماية من الشمس وباقي منتجات العناية عامة؛ لأن هذا الترطيب يجدد خلايا البشرة الخارجية ويحفظها من حرارة وجفاف الطقس خاصة مع فقدان الجسم للسوائل خلال الصيام.





تجنب المكياج الثقيل

لابد من تجنب وضع الكثير من المكياج الثقيل خلال نهار رمضان، حيث أن هذه الطبقات السميكة من المكياج قد تزيد من جفاف البشرة وتهيّجها خلال حرارة النهار خاصة مع قلة السوائل في الجلد وارتفاع حرارة الطقس مما يضر بالبشرة سريعًا.





الأكل الصحي

بداية من وجبة الإفطار يجب تعويض الجسم بتناول الأكل الصحي بعد فترات الصيام الطويلة، حيث يجب استغلال الفترة من الإفطار إلى السحور لتناول المزيد من الخضروات مثل الجزر والقرنبيط والخس والسبانخ لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن الضرورية التي تحتاجها بشرتك.