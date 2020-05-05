ما هي السكتات الدماغية وكيف ترتبط بـ COVID -19؟.. كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن تعريف السكتة الدماغية ومدى ارتباطها بكورونا.





ووفقا لما نشره الموقع، تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ وغير متوقع في تدفق الدم . يمكن أن يتطور نتيجة لمشاكل في القلب ، انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول وتعاطي المخدرات .





يمكن أن تختلف السكتات الدماغية في شدتها ، حيث لا تسبب السكتات الدماغية المصغرة في كثير من الأحيان ضررًا دائمًا ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون 24 ساعة ، ويمكن أن تؤدي السكتات الدماغية الشديدة إلى الوفاة.





يشير الباحثون إلى أن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من السكتات الدماغية يعانون من أكثر أنواع السكتات الدماغية دموية ، والمعروفة باسم انسداد الأوعية الكبيرة (LVOs) حيث تؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ.





وأشار الموقع أنهفي الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي ، يمكن أن تتطور السكتات الدماغية كنتيجة مباشرة لجلطات الدم ،والتي بمجرد تطورها في الأوعية الدموية يمكن أن تهاجر إلى الرئتين ، مما يتسبب في انسداد يسمى الانسداد الرئوي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مرضى COVID-19.





عندما تحدث جلطة دموية فوق منطقة الصدر ، يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية ، والتي يعتقد خبراء الصحة أنها يمكن أن تكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط يسمى عاصفة السيتوكين.



