AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ما هي السكتات الدماغية وكيف ترتبط بـ COVID-19؟

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:17 م
علاقة السكتة الدماغية
علاقة السكتة الدماغية بكورونا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
ما هي السكتات الدماغية وكيف ترتبط بـ COVID-19؟.. كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن تعريف السكتة الدماغية ومدى ارتباطها بكورونا.

ووفقا لما نشره الموقع، تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ وغير متوقع في تدفق الدم. يمكن أن يتطور نتيجة لمشاكل في القلب ، انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول وتعاطي المخدرات . 

يمكن أن تختلف السكتات الدماغية في شدتها ، حيث لا تسبب السكتات الدماغية المصغرة في كثير من الأحيان ضررًا دائمًا ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون 24 ساعة ، ويمكن أن تؤدي السكتات الدماغية الشديدة إلى الوفاة.

يشير الباحثون إلى أن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من السكتات الدماغية يعانون من أكثر أنواع السكتات الدماغية دموية ، والمعروفة باسم انسداد الأوعية الكبيرة (LVOs) حيث تؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ.

وأشار الموقع أنهفي الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي ، يمكن أن تتطور السكتات الدماغية كنتيجة مباشرة لجلطات الدم ،والتي بمجرد تطورها في الأوعية الدموية يمكن أن تهاجر إلى الرئتين ، مما يتسبب في انسداد يسمى الانسداد الرئوي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مرضى COVID-19. 

عندما تحدث جلطة دموية فوق منطقة الصدر ، يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية ، والتي يعتقد خبراء الصحة أنها يمكن أن تكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط يسمى عاصفة السيتوكين.

يشير البعض أيضًا إلى أنه قد يكون بسبب الشكل الفريد لـ Sars-CoV-2 ، مما يسمح لها بالتثبيت على الأوعية الدموية وإتلافها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أغربها ألم الرقبة.. أعراض تنذرك بالسكتة الدماغية

هؤلاء أكثر عرضة للاصابة بالسكتة الدماغية فجأة

قبل فوات الآوان .. أعراض السكتة الدماغية.. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة .. وحيل سريعة لحماية نفسك

السكته الدماغية.. هؤلاء أكثر عرضة للإصابة وأعراض مبكرة لا تفوتك

لا يصيب الرئة فقط.. كورونا يسبب جلطات دموية مميتة.. تفاصيل

يسبب جلطات مميتة وأعراض جديدة لكبار السن.. 4 أخبار مهمة عن كورونا اليوم

ترشيحاتنا

رغم التنازل.. وزارة الداخلية التونسية ترفض الإفراج عن النقاز

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

دار الإفتاء: زكاة الفطر هذا العام 15 جنيها ولا تجوز 14 فقط.. فيديو

شاهد.. كيف فتك دبور آسيوي قاتل بفأر ضخم في ثوانٍ

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5-5-2020

وزير الخارجية: الدولة تعمل على إعادة المصريين العالقين بالخارج بأسرع وقت

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة العالقين بالعراق والسودان وتنزانيا والهند

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

حر طليق .. نسر دهب يحلق في سماء محمية سانت كاترين