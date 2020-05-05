ما هي السكتات الدماغية وكيف ترتبط بـ COVID-19؟.. كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن تعريف السكتة الدماغية ومدى ارتباطها بكورونا.
ووفقا لما نشره الموقع، تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ وغير متوقع في تدفق الدم. يمكن أن يتطور نتيجة لمشاكل في القلب ، انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول وتعاطي المخدرات .
يمكن أن تختلف السكتات الدماغية في شدتها ، حيث لا تسبب السكتات الدماغية المصغرة في كثير من الأحيان ضررًا دائمًا ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون 24 ساعة ، ويمكن أن تؤدي السكتات الدماغية الشديدة إلى الوفاة.
يشير الباحثون إلى أن مرضى الفيروس التاجي الذين يعانون من السكتات الدماغية يعانون من أكثر أنواع السكتات الدماغية دموية ، والمعروفة باسم انسداد الأوعية الكبيرة (LVOs) حيث تؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ.
وأشار الموقع أنهفي الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي ، يمكن أن تتطور السكتات الدماغية كنتيجة مباشرة لجلطات الدم ،والتي بمجرد تطورها في الأوعية الدموية يمكن أن تهاجر إلى الرئتين ، مما يتسبب في انسداد يسمى الانسداد الرئوي ، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في مرضى COVID-19.
عندما تحدث جلطة دموية فوق منطقة الصدر ، يمكن أن تؤدي إلى السكتات الدماغية ، والتي يعتقد خبراء الصحة أنها يمكن أن تكون نتيجة رد فعل مناعي مفرط يسمى عاصفة السيتوكين.
يشير البعض أيضًا إلى أنه قد يكون بسبب الشكل الفريد لـ Sars-CoV-2 ، مما يسمح لها بالتثبيت على الأوعية الدموية وإتلافها.