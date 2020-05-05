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فن

يتابعه أكثر من 50 ألف.. الزعيم عادل إمام ينضم إلى تيك توك

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:35 م
عادل امام
عادل امام
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شيري نبيل
انضم الزعيم عادل إمام، إلى تطبيق الفيديوهات الأشهر عالميا، "تيك توك"، ليلحق بعدد كبير من الفنانين.

حساب النجم عادل امام، على تيك توك، بدأ "موثقا"، ويتابعه أكثر من 50 ألف متابع، ونشر الحساب حتى الآن، 4 فيديوهات قصيرة من أعمال الزعيم السينمائية من بينها عريس من جهة أمنية، والتجربة الدنماركية، وأيضا مقطع من مسلسل "فانتينو".

قناة "dmc" تعرض مسلسل "فالنتينو، للزعيم عادل إمام، يوميا وذلك عقب الإفطار مباشرة في تمام الساعة السادسة والنصف.

ويعود عادل إمام بـ "فالنتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى.

يتابعه أكثر من 50 ألف.. الزعيم عادل إمام ينضم إلى تيك توك
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