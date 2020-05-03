الحلقة 9 فالنتينو.. عادل إمام يعود إلي منزله بعد فترة سفر

كما شهدت الحلقة استمرار البحث عن فلانتينو "عادل إمام"، وعاصم "حمدى الميرغنى"، فبعد استعانة عفاف "دلال عبدالعزيز"، بصديقه "جميل" سمير صبرى، خرج وتحدث عن الموضوع فى برنامجه التليفزيونى الشهير.

بعد ذلك غادر فلانتينو وعاصم منزل نورا فى طنطا، وأخذوها معهما، حتى لا يأتى رجال العجماوى مرة أخرى ويضايقونها، ووصل فالنتينو إلى منزله واستقبله أبناؤه، ثم عاتبته عفاف، ليرد عليها ويقول إنه سيتحدث معها غدا.

يعرض "فالنتينو" على فضائية "dmc"، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبدالعزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، حمدى الميرغنى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو.





تدور الأحداث حول "نور محمد أحمد فالنتينو" الشهير ب "فالنتينو" يمتلك مدارس إنترناشونال هو وزوجته، وتدور خلافات بينهما مع مغامرة ومفاجآت.