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منوعات

شاهد.. أول ظهور لـ هشام سليم وابنه نور في أول لقاء تليفزيوني يجمعهما

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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احمد شريف

للمرة الأولى منذ أن روى الفنان هشام سليم كواليس تحول ابنه نورا، ظهرا معا منذ قليل في حوار مع القناة الألمانية دويتش فيلا في بث مباشر تابعه الآلاف من رواد التواصل عبر الفيس بوك.


وقال هشام سليم خلال حواره مع القناة الألمانية وهو بصحبة ابنه، "لا يحق لأحد أن يحاسبني أو يحاسب ابني... ربنا هو من خلقنا وهو من سيحاسبنا!" .


ومازح هشام ابنه المتحول جنسيا بسبب مشكلة هرمونية ولد بها منذ صغره، قائلا " ابعد عني شوية عشان في كورونا" ليضحك بعدها هشام وابنه في ود ظهر بشكل كبير عبر اللقاء التليفزيوني.


وكان هشام سليم كشف عن حالة ابنه عبر برنامج شيخ الحارة، التي تقدمها المخرجة إيناس الدغيدي، وقال عبر البرنامج، أن ابنته نور كانت تعاني من خلل هرموني لا ذنب لها فيه ، وأنه دعمها حتى تمكنت إلى ذكر وأصبح اسمه نور لأن كان ذكر يعيش بجسد انثى على حد تعبيره، ليشيد رواد التواصل الاجتماعي بموقفه النبيل اتجاه نور ابنه وعدم التنازل منه أو الوقوف ضده.


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