القصة الكاملة لابن هشام سليم مع التحول الجنسي.. فيديو

كشف نور هشام سليم عن الصعوبات التى كان يعيشها فى فترة ما قبل التحول الجنسى والتى كانت فترة عصيبة عليه وذلك فى أول ظهور إعلامى له.









وقال نور هشام سليم فى لقاء مع الإعلامي جعفر عبد الكريم عبر تويتر: أنا كنت بفكر فى الانتحار ولم أستطع أن أقرر شيئا فى حياتى الخاصة ولكن بعد التحول الجنسى قررت أن أقف مرة أخرى على قدمى وأعيش حياتى وأحب نفسى.









وعلق هشام سليم على ردود الفعل السلبية فور إعلانه عن تحول ابنته الجنسي من أنثى إلى ذكر.









وقال هشام : ليس من حق أحد أن يحاسبني أو يحاسب ابنى نور على قراره.





وأضاف قائلا: ربنا وحده هو من يحاسبنا وليس من حق أي شخص أن يتدخل في حياة الآخرين.









وكان هشام سليم صدم جمهوره بإعلانه تفاصيل تحول ابنته نورا الى ذكر لتصبح نور وهو الأمر الذى شهد حالة من الجدل وكان حديث السوشيال ميديا.









وكانت ردود الفعل حول هذا الأمر إيجابية خاصة للفنان هشام سليم الذي أكد على ضرورة أن يكون بجانب ابنه ويساعده على أن يحقق هدفه وهو الأمر الذي دفع بعض نشطاء موقع التواصل الاجتماعى تويتر وفيسبوك أن يشيدوا بموقف هشام سليم الأب.







