ما خفي كان أعظم.. إشادة بتحول هبة مجدي في مسلسل فرصة تانية

إشادة كبيرة شهدتها الساعات الماضية بشخصية "مريم" التي تجسدها الفنانة هبة مجدي من خلال مسلسل "فرصة تانية".
وقد أكدت هبة أن القادم أصعب مما مضي، وأن هذا التحول سيتطور، حيث كتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وما خفي كان أعظم".
وقد أكدت هبة أن القادم أصعب مما مضي، وأن هذا التحول سيتطور، حيث كتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وما خفي كان أعظم".
مسلسل فرصة تانية هو ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.
كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.