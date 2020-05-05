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فن

ما خفي كان أعظم.. إشادة بتحول هبة مجدي في مسلسل فرصة تانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:27 م
فرصة تانية
فرصة تانية
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نبيل العدوى
إشادة كبيرة شهدتها الساعات الماضية بشخصية "مريم" التي تجسدها الفنانة هبة مجدي من خلال مسلسل "فرصة تانية".

وقد أكدت هبة أن القادم أصعب مما مضي، وأن هذا التحول سيتطور، حيث كتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وما خفي كان أعظم".

مسلسل فرصة تانية هو ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.
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