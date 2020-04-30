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فن

الحلقة 6 من مسلسل فرصة تانية.. أحمد مجدى يطلب العودة لـ ملك من جديد

الخميس 30/أبريل/2020 - 01:50 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى
شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "فرصة تانية" العديد من الأحداث، أهمها توسل زياد "أحمد مجدي" لوالد ملك "ياسمين صبري" بتكرار محاولة العودة إليها من جديد بعد فسخ خطوبتهما.

وأكد مجدى لوالد ملك "محمد أبو داود" أنه سوف يصون حبها هذه المره، بعد معرفته بحالتها الصحية عقب فقدانها للذاكرة، فيما تحاول مريم "هبة مجدى" تهدئة الأمور مع زوجها مدحت "محمد دياب" بعد نشوب خلافات بينهما الفترة الأخيرة.

كانت أخبار ياسمين صبرى قد تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.

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