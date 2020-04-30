الحلقة 6 من مسلسل فرصة تانية.. أحمد مجدى يطلب العودة لـ ملك من جديد

شهدت أحداث الحلقة 6 من مسلسل "فرصة تانية" العديد من الأحداث، أهمها توسل زياد "أحمد مجدي" لوالد ملك "

وأكد مجدى لوالد ملك "محمد أبو داود" أنه سوف يصون حبها هذه المره، بعد معرفته بحالتها الصحية عقب فقدانها للذاكرة، فيما تحاول مريم "هبة مجدى" تهدئة الأمور مع زوجها مدحت "

" بعد نشوب خلافات بينهما الفترة الأخيرة.