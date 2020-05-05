أيتن عامر تطرح لمتابعيها لغزا من برنامج "كلام من دهب"

نشرت الفنانة أيتن عامر جزءا من حلقة لبرنامج المسابقات الشهير "كلام من دهب " للإعلامى طارق علاّم، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام ".





وكتبت معلقة على الفيديو: "تعالوا نلعب شوية جاوبوا على السؤال ده من ١ل ١٠٠ فيها كام ٩؟؟؟؟؟





بالمناسبة ده من أكتر البرامج اللى كنت بجبها والنَّاس وقتها كانوا لذاذ بشكل مش طبيعي بجد".





‫ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر، المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي. ‬





‫وأثارت الفنانة آيتن عامر الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بعد نجاحها الباهر فى مسلسل فرصة ثانية؛ وتعرضها للهجوم والانتقادات بسبب شخصية ريهام التى تجسدها فى المسلسل.