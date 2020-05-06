الأوقاف: الطاروطي يؤم صلاة التراويح في رابع أيام بثها من جامع عمرو بن العاص

تواصل إذاعة القرآن الكريم بث صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص اليوم الأربعاء 13 من رمضان 1441هــ حيث يؤم صلاة العشاء الشيخ السيد محمد عبد القادر علي، أحد أئمة المسجد، ويؤم صلاة التراويح القارئ الإذاعي الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وبنفس ضوابط بثها أمس الثلاثاء.





وقالت الوزارة إنها تواصل اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبال أحد غير فريق عمل البث الإذاعي بإذاعة القرآن الكريم وفق الكشف الوارد إليها منها، مع عدم السماح لأي مرافق لأي من فريق العمل الوارد أسماؤهم بالكشف من دخول المسجد، حفاظًا على الجميع.





كد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، ردًا على ما أثير من بعض الصفحات حول فتح أحد المساجد للصلاة على فإنه لا صحة على الإطلاق لأي استثناء في فتح أي مسجد على الإطلاق لأداء صلاة الجنازة على الشيخ الراحل، وذلك مراعاة للمصلحة العامة من منطلق أ ن حياة الساجد قبل عمارة المساجد. وعلى جانب آخر أردًا على ما أثير من بعض الصفحات حول فتح أحد المساجد للصلاة على الشيخ محمد محمود الطبلاوي ، في تصريح خاص لـ "صدى البلد "، أنه على الرغم من تقديرنا الشديد لقامة الشيخ الطبلاوي رحمه الله وإطلاق الوزارة اسم فضيلته على أحد مراكز تحفيظ القرآن الكريم،





وأضاف المتحدث باسم الأوقاف: أنه إذا كانت جميع الدول قد علقت الجماعة في صلاة الفريضة فإن تعليقها في فروض الكفايات من باب أولى وصلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، ويمكن لمحبي الشيخ الطبلاوي ان يصلي كل منهم عليه صلاة الغائب في منزله.





وأكد متحدث الأوقاف أن أي تجمع حتى لو خارج المسجد في الظرف الراهن يمكن أن يعرض حياة الناس للخطر وتعريض حياة الناس للخطر أمر يرفضه الدين والعقل والمنطق والصالح العام.





واختتم المتحدث الرسمي باسم الأوقاف تصريحاته قائلاً: مع خالص تعازينا لأسرة الشيخ رحمه الله ودعواتنا له بواسع الرحمة والمغفرة.





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