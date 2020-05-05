AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: للجبناء وجهان أحدهما للواقع والآخر لمواقع التواصل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:25 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الجبناء وجهان وجه للواقع وآخر على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا الى أن اختلال ميزان الأخلاق في المجتمع إيذان بانهياره. 

وعلى جانب آخر وخلال حديث الخاطرة الرمضانية الثانية عشرة، قال وزير الأوقاف إن إجرام الجماعات الإرهابية  وعناصره الضآلة  إنما هو خيانة لدين الله عز وجل ، فلو استفرغ أعداء الإسلام ما في جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية . 

وأضاف جمعة: عندما ترى سبابا محضا ، وفحشا بَيِّنًا  ، وسوء أدب يفوق الحدود ، من أناس وجماعات يدعون حماية الدين والوصاية عليه والجهاد في سبيله ، فكبر عليهم وعلى تدينهم أربعًا ، واعلم أن الجهاد الحقيقي إنما هو في ردعهم وكف شرهم عن الخلق .

 وتابع الوزير : لنا أن نتساءل : في أي مدرسة تعلم هؤلاء تلك البذاءة ؟ وفي أي أسر  منحطة نشأوا ؟ وأي دين هذا الذي يستقون منه تلك البذاءات ؟ 

لا شك أنه لا يمكن أن تكون دائرة الأديان السماوية أو أي منها  سبيلًا لذلك ، ولا حتى الوطنية أو الإنسانية يمكن أن تسمح به  .

واستطرد ومتسائلا : بمناسبة شهر الصوم ، أيّ صيام يصومه هؤلاء ؟ وأي صلاة يصلون ؟ وأي قرآن يقرأون ؟ وإلى أي قبلة يتوجهون ؟ . 
لا شك أن خطأ ما يجب أن يُستدرك ، وعملا كبيرا يجب أن نقوم به ، وجهدًا كبيرًا يجب أن نبذله لندرك من لم  يُختطف قبل أن يُختطف ؟  ونقلِّم  أظافر من يخْتَطِف  أو يحاول أن  يخْتَطِف  نشئنا أو شبابنا أو أحدا من مجتمعنا ، وهذا هو جهاد المفكرين والعلماء والكتاب وواجب الوقت عليهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: دعوة جماعة الإخوان لنشر كورونا بين رجال الجيش والشرطة فجر وفحش فاق أي تصور للإجرام

بعد مظاهرات الإسكندرية.. وزير الأوقاف يؤكد ضرورة التصدي بكل حزم لأفكار الجماعة الإرهابية

وزير الأوقاف: تأجيل امتحانات مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظي القرآن إلى ما بعد رمضان

وزير الأوقاف: صلاة الغائب «فرادى» مستحبة وأحذر من دعوات الجماعة الإرهابية المشبوهة

الإفتاء: يجوز التبرد بالماء أثناء الصوم لكن بشرط

وزير الأوقاف عن سُباب وبذاءات الجماعة الإرهابية: كبّر عليهم وعلى تدينهم أربعا.. والجهاد هو ردعهم

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

وزيرة الهجرة: إعادة جميع المصريين العالقين بالخارج قبل عيد الفطر

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

فيديوجراف.. علاج مدغشقر السحري

كيف يعيش الشهيد حيا يرزق بعد الموت.. شاهد تفسير الإمام الشعراوي للأية الكريمة

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة خاصة بفيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء

بعد إثارتها للجدل .. أروي ترد علي انتقاد رامز جلال على البنطلون المتشمر

وزير التعليم العالي يعلن أخبارا سارة حول أبحاث علاج كورونا.. تفاصيل

انتهت الأزمة.. مصر تبدأ تسيير جسر جوي إلى دولة الكويت لإعادة العالقين

معيط: الحكومة المصرية لم تتخلف عن سداد أي التزامات مالية بالرغم من أزمة كورونا

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

من هو العقل المدبر لعملية الانقلاب في قطر؟ صحيفة تركية تجيب

ماذا قال شقيق حاكم قطر عن محاولة الانقلاب على تميم؟

وزير المالية: الحكومة تتجه لترشيد النفقات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي

تضاهي المترو وتقضي على الزحام.. التفاصيل الكاملة لإطلاق أتوبيسات الـ BRT على الدائري

أخبار الفن.. وفاة الفنانة الشابة ماهي نور.. تامر حسني يودع فتاة الألتراس بكلمات مؤثرة

بقيمة 3 جنيهات.. أسعار جديدة لتبغ الشيشة والسجائر بعد رسوم التنمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان زفاف.. شاهد ياسمين صبري في سن المراهقة.. والجمهور: فين الحسنة

عامرة ببيوت الله .. شاهد السنغال تزخر بالمساجد التاريخية

حر طليق .. نسر دهب يحلق في سماء محمية سانت كاترين