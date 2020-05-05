وزير الأوقاف: للجبناء وجهان أحدهما للواقع والآخر لمواقع التواصل

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تدوينة له عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، أن الجبناء وجهان وجه للواقع وآخر على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتا الى أن اختلال ميزان الأخلاق في المجتمع إيذان بانهياره.





وعلى جانب آخر وخلال حديث الخاطرة الرمضانية الثانية عشرة، قال وزير الأوقاف إن إجرام الجماعات الإرهابية وعناصره الضآلة إنما هو خيانة لدين الله عز وجل ، فلو استفرغ أعداء الإسلام ما في جعابهم من السهام لينالوا من ديننا السمح ما بلغوا معشار ما شوهته الجماعات المتطرفة وعناصرها المتاجرة بدين الله عز وجل من صفحته النقية .





وأضاف جمعة: عندما ترى سبابا محضا ، وفحشا بَيِّنًا ، وسوء أدب يفوق الحدود ، من أناس وجماعات يدعون حماية الدين والوصاية عليه والجهاد في سبيله ، فكبر عليهم وعلى تدينهم أربعًا ، واعلم أن الجهاد الحقيقي إنما هو في ردعهم وكف شرهم عن الخلق .





وتابع الوزير : لنا أن نتساءل : في أي مدرسة تعلم هؤلاء تلك البذاءة ؟ وفي أي أسر منحطة نشأوا ؟ وأي دين هذا الذي يستقون منه تلك البذاءات ؟





لا شك أنه لا يمكن أن تكون دائرة الأديان السماوية أو أي منها سبيلًا لذلك ، ولا حتى الوطنية أو الإنسانية يمكن أن تسمح به .





واستطرد ومتسائلا : بمناسبة شهر الصوم ، أيّ صيام يصومه هؤلاء ؟ وأي صلاة يصلون ؟ وأي قرآن يقرأون ؟ وإلى أي قبلة يتوجهون ؟ .