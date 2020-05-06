رغم اندهاشه من صيامها فى رمضان.. هدى سلطان توافق على الزواج من فريد شوقى

يحمل شهر رمضان الفضيل العديد من الذكريات مع نجوم الفن والفكر، بما يتضمنه هذا الشهر من طقوس خاصة ترتبط بالصيام الذى يفرض اتباع قواعد وتعاليم معينة قد تتعارض احيانا مع ظروف عملهم خلال هذا الشهر .

ومن أبرز هؤلاء النجوم الذين تعرضوا لموقف طريف فى شهر رمضان الفنان الراحلة هدى سلطان، التى تعرضت لموقف فى أول لقاء لها بزوجها الفنان فريد شوقى فى شهر رمضان، والذى نستعرضه فى السطور التالية .

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بدأ الأمر حسبما روت هدى سلطان فى أحد حواراتها الصحفية "كنا فى شهر رمضان وكنت متعبة من الجوع، وقال المنتج وهو يقدمنى لفريد شوقى (الست هدى سلطان، وجه جديد)، انحنى فريد فى رشاقة وقال وهو يبتسم "أهلًا وسهلًا.. تشرفنا يا فندم .

وأضافت: "جلست أتابع المشهد الذى يجرى تصويره ولاحظت أن فريد شوقى كان يختلس النظر إلى بين حين وآخر، وانتهز فريد فرصة إعداد الأضواء واقترب منى ليقول "تشربى حاجة ساقعة؟.. فقلت له "لأ.. أنا صايمه" وبدت عليه مظاهر الدهشة وهو يقول "صايمة؟، فقاطعته قائلا: "وباصلى كمان.. غريبة؟ فقال : أبدًا أبدًا" .

وأوضحت انه بعد أن وضع لها فريد شوقى ورقة في غرفتها فهددته بتصعيد الموقف للمخرج والمنتج وبأنها لا تسمح له بأن يتسلى بها، فرد عليها "أنا عاوز أتجوزك"، فوافقت على الفور وأنجبت منه ناهد ومها، وقدما سويًا أكثر من عشرين عملًا سينمائيًا وأسسا سويًا شركة انتاج سينمائي، لكن أيضًا تم الإنفصال بينهما بشكل ودي بعد 15 عامًا من عام 1951 وحتى عام 1969.